El Gobierno creará este verano la Comisión de la Verdad sobre la represión

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Francisco Martínez, ha anunciado en el Congreso que el Gobierno prevé crear este verano la Comisión de la Verdad, con el objetivo de esclarecer las violaciones de los Derechos Humanos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y que tendrá que tener listas sus conclusiones en 2027.

Martínez avanzó que este mismo martes, o el siguiente, el Consejo de Ministros aprobará un real decreto para la creación del Consejo de Memoria Democrática, órgano consultivo del Gobierno que prevé la Ley de Memoria Democrática, que elegirá a las personas que formen la Comisión de la Verdad.

El Consejo de Memoria Democrática estará integrado por 32 personas, de las que la mitad representarán al movimiento memorialista.

También habrá dos expertos en este ámbito, sendos representantes de CC OO y UGT, y de comunidades, entes locales y miembros de distintos departamentos gubernamentales.

Asimismo, se sumarán asociaciones empresariales para que opinen sobre posibles reparaciones económicas a víctimas.

Este consejo tendrá un plazo de cuatro meses para elegir a los miembros de la Comisión para el esclarecimiento de las violaciones de los Derechos Humanos en la guerra y la dictadura, conocida como Comisión de la Verdad, que estará formada por diez personas expertas del mundo memorialista, académico y de los Derechos Humanos.

El secretario de Estado espera que en tres años y medio no queden cadáveres de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura en fosas comunes.

Según ha detallado, se han exhumado 7.000 cuerpos en los últimos cuatro años y medio a los que prevén sumar otros 13.000, principalmente de fosas comunes, aunque hay algunas en las que es imposible intervenir por encontrarse debajo de nichos.

Sobre las exhumaciones, Martínez ha explicado que la gran mayoría de las muestras de las 7.000 ya realizadas están en los laboratorios para llevar a cabo las identificaciones que sean posibles.

En este sentido, ha destacado que está muy avanzado el banco nacional de ADN, donde se trabaja ya con el software adquirido en Holanda y bautizado en España como "Lorca".

Los 7.000 cadáveres exhumados proceden de las grandes fosas, principalmente de Pico Reja (Sevilla), de donde se ha podido recuperar más de 1.700 cuerpos de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Según el secretario de Estado, en algunas comunidades se ha terminado prácticamente el trabajo en las fosas, pero hay otras como Andalucía, Castilla-La Mancha o Castilla y León, donde queda mucho trabajo por hacer.

En estos momentos, la tarea se centra en la adjudicación de las labores en las grandes fosas, donde esperan poder exhumar unos 13.000 cadáveres, en lugares como Jaén, Huelva, Córdoba, Cuidad Real o Alicante.

Otro de los puntos donde esperan realizar nuevas exhumaciones tras la sentencia que revoca la nulidad de la licencia de obras es en el Valle de Cuelgamuros, donde confían poder avanzar en las capillas -más allá de la cripta del Santo Sepulcro- tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

A Sumar no le basta con “resignificar”, quiere “desacralizar”Cuelgamuros

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha criticado que la Iglesia Católica vaya a seguir presente en el Valle de los Caídos en virtud del pacto que el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha sellado con el Vaticano, ya que, a su juicio, la "resignificación" del complejo de Cuelgamuros debería implicar su "desacralización".

En su opinión, no basta con que cambie el prior al frente de la congregación de frailes, en referencia al relevo de Santiago Cantera por el padre Alfredo Maroto.

"No estamos contentos con el proceso de resignificación y nos parece preocupante que ese lugar no sea desacralizado", ha comentado Santiago, incidiendo en que "no parece que la secta religiosa que hay en esa basílica vaya a cambiar" por relevar al prior.

Para Santiago, el hecho de que siga manteniéndose allí el culto católico subraya la "participación activa" de la Iglesia en los "graves crímenes" del franquismo y, precisamente por eso, desde su punto de vista, debería ponérsele fin.

"La resignificación también obliga a eliminar cualquier presencia activa protagónica de uno de los actores de los graves crímenes allí se cometieron", ha señalado Santiago quien, no obstante, no ha puesto pegas a que se conserven elementos histórico-artísticos que se consideren valiosos.

Por su parte, el portavoz de Memoria Democrática del Grupo Socialista en el Congreso, Raúl Díaz Marín, apuntó que podría estar de acuerdo con desacralizar el Valle de Cuelgamuros, si bien avisó de que no se deben hacer "desaparecer todas las huellas del franquismo" sino resignificarlas para que no se olvide lo que sucedió.

Su tesis es que, con la resignificación de Cuelgamuros se "quitarán razones" para visitarlo a los "fascistas que suben allí". "Si lo llenamos de inscripciones de Miguel Hernández ¿a qué van a ir?", se preguntaba.

Respecto a la conservación de la gran cruz que preside el valle, ha retomado la idea de que "no es una cruz, sino un puñal". "Fue una de las armas del régimen, los criminales quieren que desaparezca el arma del crimen, pero esta se ve desde muy lejos y no debe hacerse desaparecer para que no salgan beneficiados los verdugos", defendió en declaraciones recogidas por Ep.