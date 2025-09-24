El Gobierno tiene que cubrir dos plazas de general de la Guardia Civil de nueva creación

El Gobierno debe nombrar, en un próximo Consejo de Ministros, a dos nuevos generales de la Guardia Civil que cubrirían plazas de nueva creación, una para estar al frente de las academias de enseñanza del Cuerpo y otra en el Estado Mayor, según han informado a LA RAZÓN fuentes de la Benemérita.

Los designados, por un acuerdo previo entre los ministerios de Defnsa e Interior, saldrán de los coroneles que han superado el curso de ascenso y han sido calificados por el Consejo Superior de la Guardia Civil, que integran la totalidad de los generales en activo de la Benemérita.

Se desconoce la fecha en que el Ejecutivo procederá a los nombramientos, si en las próximas semanas o esperará a las dos nuevas vacantes que se van a producir a finales de octubre, por pasar a la reserva los generales de la Zona de Valencia y el que está al frente de la Jefatura de Servicios Técnicos.

Las citadas fuentes advirtieron sobre la necesidad de no especular con el nombre de los futuros generales, que, lógicamente, dejarían sus puestos de coroneles en las unidades que actualmente mandan, ya que se puede perjudicar a los que podrían ser designados, decisión que compete en exclusiva al Gobierno.