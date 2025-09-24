El Congreso reprueba a Ana Redondo por el fracaso de las pulseras para proteger a las víctimas de violencia de género

El Congreso de los Diputados ha pasado las facturas a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el fracaso de las pulseras para proteger a las víctimas de violencia de género, después de que el Partido Popular presentase una moción para reprobar la actitud de la responsable de la cartera de Igualdad.

Gracias a 170 votos a favor sumados a 16 abstenciones los representantes de ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria los parlamentarios han reprobado la actuación de la ministra que no ha asumido las responsabilidades necesarias para abandonar su cargo. Desde las filas populares se ha señalado desde el pasado viernes la irresponsabilidad de no haber dado a conocer las mujeres que se han visto afectadas.

La aprobación de la reforma, pese a que varios ministros hayan sido reprobados desde la instauración del régimen del 78, no obliga a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a presentar su dimisión. Para que se cesen sus funciones en el seno del Gobierno solo existen dos opciones, que son el abandono de las instituciones por parte de Redondo o que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le obligue a dimitir. El mecanismo que ha reprobado a cerca de una veintena de senadores y parlamentarios desde sus primeras utilizaciones, funcionar en consonancia con la cuestión de confianza y no tienen el mismo poder que una moción de censura.

Respecto a la posición del jefe del Ejecutivo sobre el cese de Redondo, el líder de los socialistas que se encuentra en Nueva York no se ha pronunciado. De todas maneras, salvo una gran sorpresa la ministra seguirá en su cargo hasta el final de la legislatura.

(Noticia en ampliación)