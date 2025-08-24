La Guardia Civil lamenta que Interior "hace la vista gorda" en el Campo de Gibraltar

Efectivos del Equipo Roca del Puesto Principal de Chiclana, en un operativo conjunto con la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Compañía y el apoyo de los Indiscativos de Seguridad Ciudadana, lograron la madrugada del pasado martes 19 la incautación de 2.800 litros de combustible, una furgoneta de alquiler y una embarcación, a una organización criminal de tráfico de drogas que pretendía suministrar combustible a embarcaciones de alta velocidad en la zona del caño de Sancti Petri, epicentro de esta actividad delictiva.

Dos de los cinco detenidos (padre e hijo) se lanzaron al agua y huyeron a nado, siendo detenidos posteriormente.

El combustible incautado por los agentes de la Guardia Civil La Razón

Parte de los arrestados son naturales del Campo de Gibraltar.

AUGC sigue alertando de la "proliferación alarmante de este tipo de actividades delictivas en la provincia", con actuaciones y avistamientos diarios, mientras el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil "hacen la vista gorda, sacando pecho de un despliegue operativo sin precedentes para eventos privados como el Concert Music Festival y las carreras de caballos de Sanlúcar para satisfacer intereses políticos y económicos", mientras la Seguridad Ciudadana y la lucha contra el narcotráfico "quedan relegadas al último plano de sus intereses, con patrullas aisladas para toda una Compañía como ha ocurrido recientemente en Chipiona en más de una ocasión".