La Guardia Civil, obligada a admitir a un opositor que tuvo cáncer y se recuperó

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga a la Guardia Civil a admitir a un aspirante que fue declarado "no apto" en la prueba del reconocimiento médico ya que padecía cáncer pero se recuperó, según una sentencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. "El Ministerio del Interior viene discriminando de forma constante a las personas que han padecido tumores y cánceres y al alcanzado la curación, negándoles la incorporación a Policía y Guardia Civil", ha denunciado el abogado del opositor Antonio Suárez-Valdés.

La sentencia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, fue emitida el pasado 30 de abril por los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Sección Sexta. Uno de los opositores de la Guardia Civil presentó un recurso para impugnar la resolución del 6 de junio de 2024 del General Jefe de Enseñanza. Se le declaró "no apto" en la prueba de reconocimiento médico.

Este aspirante solicitaba su anulación y que se le declare apto y su inmediata incorporación con su promoción al centro docente. Además, en caso de superar este período, deberá ser nombrado miembro de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil escalonándosele en el puesto que le hubiera correspondido en la promoción saliente de la convocatoria en la que participó, con la misma antigüedad y resto de efectos económicos y administrativos.

Las pruebas que faltan

Los magistrados remarcan en la sentencia que en el anexo estaba incluido el cuadro médico de exclusiones. El recurrente fue admitido, en la fase de concurso con un baremo de 5 puntos; superó las pruebas de ortografía, gramática, conocimientos generales, lengua inglesa y aptitudes intelectuales. Fue convocado a la siguiente fase, las pruebas psicofísicas, siendo declaro no apto en la prueba de reconocimiento médico

"No consta el expediente administrativo que el recurrente practicara las pruebas físicas y la entrevista personal, que forman parte, igualmente, de las pruebas de aptitud psicofísica; por lo que, para el caso que se estimara el presente recurso, y se le declarara apto en el reconocimiento médico, no podría acceder a la academia para el periodo de formación, ya que debería superar, previamente las pruebas físicas y la entrevista personal", remarca la sentencia.

El teniente coronel médico, que examinó al recurrente, en informe fechado el 26 de noviembre de 2023, propuso el "no apto" porque este hombre presentaba "una esplenectomía completa no traumática" que requirió un "tratamiento extenso con resección de la mayor parte del páncreas y paratiroides, a consecuencia de lo cual precisa tratamiento de por vida de calcio". "Estos pueden incluir cansancio dolor de huesos, huesos rotos, cálculos renales y úlceras en el estómago o los intestinos", advertía el informe.

Una circunstancia que requeriría controles médicos con la "posibilidad de un incremento del absentismo laboral por las posibles complicaciones médicas" lo que hace que el "desempeño de las funciones propias del cuerpo policial y militar como es la guardia civil, que exige disponibilidad absoluta sea incompatible con el normal control de esta patología". El abogado de este opositor presentó múltiples informes médicos y dos periciales que acreditaban el buen estado físico.

El informe médico de la Guardia Civil

"Está asintomático, no tiene limitación funcional alguna, y que puede desarrollar las funciones propias de la Guardia Civil, no siendo previsibles recaídas", expresa la sentencia. A todo esto, el Abogado del Estado impugnó la demanda, con unos razonamientos que coinciden con los reflejados en la resolución impugnada; haciendo suyos los informes médicos de los facultativos de la Guardia Civil.

Una imagen de archivo de varios agentes de la Guardia Civil frente a un domicilio Guardia Civil

Los magistrados citan en su resolución la igualdad de trato y no discriminación. Esta Sala concluye que el estado de salud del recurrente, en el momento presente, "no le impiden realizar las funciones propias de un guardia civil; y, el hecho, que pudiera precisar de un tratamiento farmacológico, no le impedirían su realización".

De esta forma, la sentencia estima parcialmente el recurso interpuesto, por no ser ajustada a Derecho la actuación administrativa impugnada, debemos anular y anulamos la resolución de resolución de 6 de junio de 2024, del General Jefe de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se desestima el recurso de alzada". Este opositor tendrá que superar aún varias pruebas para acceder al Instituto Armado.