La guerra entre Podemos y Sumar se salda con la dimisión de Nacho Álvarez

La guerra entre Sumar y Podemos por las cuotas de poder en el próximo gobierno de coalición se salda ya con una primera baja. El secretario de Estado de Derechos Sociales y miembro de la Ejecutiva morada ha decidido dejar el partido y rechazar el ministerio que le ha propuesto Yolanda Díaz, después de que los de Ione Belarra no aceptaran la propuesta de Sumar para que el ministerio de la cuota Podemos en Moncloa estuviera representado por Nacho Álvarez.

El hasta ahora miembro de la dirección de Belarra era uno de los perfiles más solventes y determinantes dentro del Gobierno de coalición por la cuota morada. Su figura ha sido imprescindible para sacar adelante los dos Presupuestos Generales del Estado pactados entre PSOE y Unidas Podemos en la pasada legislatura, y también su papel fue clave tanto para negociar el acuerdo de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias como, ahora, entre PSOE y Sumar para la reedición del nuevo Gobierno de coalición.

Esta misma tarde, el equipo de Yolanda Díaz ha enviado un acuerdo para que los morados solo estamparan su firma en el que, según ha adelantado Eldiario.es, los morados se quedarían con un ministerio a nombre de Nacho Álvarez, miembro de la ejecutiva de Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales, es decir, número dos de Ione Belarra en el Ministerio que todavía ostenta. Una propuesta que ha sido rechazada de facto por Podemos. La número uno del partido, como ya ha hecho en otras ocasiones, reiteró que los ministros de Podemos dentro del nuevo Gobierno de coalición los elige el partido morado. «Como el resto de formaciones políticas, empezando por el PSOE, los/as ministros/as de Podemos los elige Podemos. Podemos sigue pensando que lo mejor que puede aportar al Gobierno de Coalición es profundizar las transformaciones feministas al frente del Ministerio de Igualdad», zanjó Belarra.

Ante esto, la decisión de Nacho Álvarez ha sido la de dimitir de sus cargos de Podemos y rechazar la posibilidad de ser ministro, a propuesta de Yolanda Díaz. En sus redes sociales, ha explicado que si bien agradece "mucho" la confianza que Yolanda Díaz deposita en él, no aceptará la propuesta si la dirección de su partido no lo aprueba. "Yo no voy a aceptar ser ministro del próximo gobierno si la dirección de mi organización no lo comparte ni lo aprueba", recalca en su comunicado. Explica que en su cultura política "no es concebible" aceptar un cargo institucional "al margen de la organización de la que uno forma parte".

Así, Nacho Álvarez reconoce diferencias "relevantes" con la dirección de su partido y garantiza que siempre las ha expresado en los órganos de dirección. El exmiembro de Podemos cree que con el rechazo de su partido a que él encabece un ministerio se debe a que la dirección de Podemos ha perdido su confianza en él. "Es evidente que la actual dirección de Podemos ha perdido la confianza que depositó en mí cuando me nombró miembro de la Ejecutiva del partido".

Ello le lleva a tomar la decisión, asegurando que es "lo más honesto". "Dar un paso al lado y dimitir de mis cargos en el partido, dejando tanto la secretaría de Economía como el Consejo Ciudadano Estatal y la Ejecutiva", confirma.

Además, bajo la aceptación de ese ministerio, los morados debían comprometerse a «cesar los ataques públicos e insultos a miembros de Sumar, incluida Yolanda Díaz», según rezaría el acuerdo enviado por los primeros que busca que entre Podemos y Sumar se establezca una «relación cordial y de cooperación con todo el espacio». Además, los morados debían comprometerse también a presentarse juntos a las próximas elecciones europeas. Precisamente, en el partido se empieza a trabajar con la idea de desligarse de Sumar en este proceso, puesto que solo aceptarán coaliciones con primarias y sin vetos, según su última hoja de ruta aprobada este mismo mes.