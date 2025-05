El hermano de Sánchez carga contra la juez por mandarle ya al banquillo: "Es una contradicción"

El hermano de Pedro Sánchez ha exigido a la juez que ayer le mandó al banquillo por dos delitos que le aclare los motivos de su celeridad. El abogado de David Sánchez ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz en el que reprocha a la instructora, Beatriz Biedma, que abriera juicio oral contra los investigados sin esperar a que la Audiencia Provincial de Badajoz se pronunciara sobre los recursos de apelación pendientes de analizar.

La defensa de David Sánchez indica que el 14 de mayo, después de que Manos Limpias presentara su escrito de acusación en nombre de las acusaciones populares, la juez respondió que quedaban pendientes del "resultado de los recursos" que se interpusieran. Biedma se refirió en concreto a los recursos contra su auto de finales de abril por el cual zanjó la instrucción y procesó a la decena de imputados de la causa. Sin embargo, la instructora decidió ayer abrirles juicio oral sin esperar a la resolución de los mismos.

"Quedan pendientes de tramitación y fallo los Recursos de Apelación directos formalizados por algunas de las partes -entre ellas, nada menos que el Ministerio Fiscal-, así como los planteados de manera subsidiaria a la Reforma por otras, por lo que se advierte con facilidad la contradicción existente entre las dos resoluciones mencionadas", reza el hermano del presidente del Gobierno en un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

La causa, a la Audiencia de Badajoz

Por ello reclama a la juez que motive "la causa o las causas provocadoras del radical cambio de criterio" y que, dice, son "desconocidas" para esta parte. "¿Por qué se ha dictado ese Auto, si su redacción se condicionaba a una circunstancia concreta que no se ha verificado?", le plantea. Además, puntualiza que el órgano competente para enjuiciar los hechos no serían los juzgados de Lo Penal de Badajoz, sino la Audiencia Provincial.

"El órgano encargado del enjuiciamiento, en su caso, de los hechos objeto de acusación no es el Juzgado de lo Penal que por turno corresponda como se dice en el auto de apertura del Juicio Oral, sino la Audiencia Provincial de Badajoz. En efecto, al tener previsto el delito de prevaricación una pena de inhabilitación de naturaleza grave, procede que sea el Tribunal colegiado el que se encargue", reza el abogado del músico.

La juez se refirió en su auto de este jueves a los juzgados ordinarios por cuanto que son los competentes para juzgar delitos con penas inferiores a los cinco años de prisión; por lo que sería el competente en este caso dado que el músico y el resto de acusados (entre los que se encuentra un exasesor de Moncloa) afrontan tres años de cárcel por tráfico de influencias y prevaricación. Se trata de la petición formulada por las acusaciones populares dado que la Fiscalía ha terminado por no acusar en el procedimiento.

La maniobra de Gallardo

Con todo, el artículo 33.1.d del Código Penal regula como penas graves las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años. En el caso que nos ocupa las penas de prisión son menores a los cinco años pero, por el contrario, se piden inhabilitaciones para los cargos públicos implicados superiores a los cinco años que marca la ley por lo que el asunto, como bien defiende el hermano del presidente del Gobierno, tendría que ser juzgado en la Audiencia Provincial de Badajoz.

Pese a ello, el futuro de esta causa es ahora mismo una incógnita por lo relacionado con el aforamiento del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. El también acusado activó la maquinaria para lograr el aforamiento nada más conocer su procesamiento a finales de abril. De hecho, consiguió la credencial de diputado autonómico el pasado miércoles, esto es, 24 horas antes de que la juez les abriera juicio oral formalmente.

Las fuentes jurídicas consultadas por este medio entienden que, independientemente de que tenga o no que esperar a prometer el cargo para que pueda ser considerado aforado, el asunto acabará casi con total probabilidad en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. No obstante, no se descarta que se plantee una cuestión de competencia para determinar si todo lo relativo a la presunta creación de la plaza de David Sánchez debe juzgarse en la Audiencia de Badajoz o en la instancia superior. Todo ello provocaría retrasos en un procedimiento que, según la juez, está plagado de indicios que apuntalan la culpabilidad del hermano del presidente del Ejecutivo.