La Fiscalía pide el archivo del caso de David Sánchez y acusa a la juez de actuar con "conjeturas"

La Fiscalía ha pedido el archivo del caso contra el hermano de Pedro Sánchez. El Ministerio Público, que llegó a respaldar inicialmente a la juez en algunas de sus pruebas clave, ha expuesto ahora que la causa tiene que sobreseerse sin llegar a juicio. Según recalca, la juez Beatriz Biedma ha basado su procesamiento en "conjeturas e hipótesis" que no cuentan con base indiciaria para enviarle al banquillo.

En su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, indica que no se han recabado los indicios suficientes como para mantener que el puesto de coordinador de conservatorios de la Diputación de Badajoz que consiguió a mediados de 2017 se creó para él. Por ello recurre el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz por el que dio el primer paso para enviar al banquillo de los acusados por presunta prevaricación y tráfico de influencias al hermano de Sánchez, al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, exaltos cargos de este organismo y, también, el que fuera asesor de Moncloa Luis Carrero.

El Ministerio Fiscal sostiene ahora que la imputación efectuada por la magistrada "no se sustenta en la existencia de auténticos indicios racionales de criminalidad", sino en conjeturas que pudieron ser suficientes para abrir causa pero no para procesarle. Es más, le acusa de no describir de manera fiel las diligencias practicadas y de no expresar, con claridad, los indicios que le llevaron a concluir que la Diputación de Badajoz -atendiendo probablemente al criterio de personas de su entorno- fabricó una plaza para el músico y la sacó a concurso para simular la legalidad del proceso.

"Las entrevistas no fueron ficticias"

Al respecto, el Ministerio Fiscal dice que los directores de conservatorios, en contra de lo mantenido por la juez y las acusaciones populares, no entendieron que el puesto se creó "con motivaciones espurias". La juez basó esta conclusión, entre otros motivos, en que ellos no solicitaron la creación de la plaza (pese a que altos cargos de la Diputación dijeron lo contrario) y, también, en un correo que se enviaron entre ellos el 17 de mayo con las bases del concurso. ´

El concepto de dicho "mail" era la palabra "hermanísimo" y se envió el mismo día que se publicaron dichas bases, sin conocerse, por tanto, quien se iba a presentar a la plaza ni mucho menos quien la iba a conseguir. Por el contrario, la Fiscalía dice que defendieron en sede judicial que "el puesto que se creó respondía fielmente a las funciones para las que se creó" y que David Sánchez "ayudó a la gestión de los conservatorios". Sobre dicho correo asegura que tenían un rumor de que David Sánchez "pudiera presentarse como candidato", pero no de que le iban a adjudicar la plaza.

Del mismo modo niega que las entrevistas al resto de candidatos fueran "ficticias" y reprocha además a la juez que no haya practicado "una sola diligencia" que permita poner en duda que la evaluación fue incorrecta.