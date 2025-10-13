Las "herramientas legales" posibles para blindar el derecho al aborto anunciadas por Bolaños e implementadas por el Gobierno

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha indicado este lunes que el Gobierno "avanza" en el trabajo técnico sobre las "herramientas legales" que podrá poner en marcha para blindar el derecho al aborto; aunque no ha querido aclarar si llevará este mismo martes al Consejo de Ministros la propuesta para reformar la Constitución.

"El presidente del Gobierno ya anunció que este Gobierno progresista hará todo lo que esté en su mano para proteger el derecho de las mujeres e interrumpir voluntariamente", ha expuesto Bolaños en declaraciones a la prensa en Luxemburgo, al ser preguntado por este asunto, a su llegada a una reunión de ministros de Justicia de la UE.

Así, el ministro ha explicado que el trabajo técnico se centra ahora en "ver cuáles son las herramientas legales" que el Gobierno puede implementar para "garantizar que las mujeres en España "siempre" tendrán garantizados sus derechos, "en particular el de la interrupción voluntaria del embarazo", aunque no ha matizado cuáles serán estas herramientas.

En este contexto, Bolaños se ha quejado del "impulso irrefrenable" que ve en la derecha y la ultraderecha por "recortar siempre los derechos de las mujeres" y ha afirmado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez va "a poner pie en pared" para que "en ningún caso" ocurra.

Aunque no ha dado un calendario, Bolaños ha insistido en que las "herramientas legales" se pondrán "en práctica tan pronto como se tenga el trabajo terminado", aunque tampoco ha querido dar detalles de las cuestiones técnicas pendientes y se ha limitado a apuntar que son trabajos "a nivel de diferentes ministerios". "Está avanzado y cuando el trabajo haya terminado se anunciará debidamente", ha concluido.

Europa Press