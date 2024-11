Hidalgo evita hablar de su relación con Begoña Gómez y se presenta también como víctima de "bulos": "Tuvimos las condiciones más desfavorables"

Javier Hidalgo, CEO de Globalia, empresa que controla Air Europa, ha acudido este viernes para comparecer ante la Comisión de Investigación del "caso Koldo" del Senado, pero ha evitado contestas a las preguntas de los grupos parlamentarios. Hidalgo se ha limitado a hacer un discurso inicial, cargado de reproches al PP y en defensa propia, pero sin hacer referencia a la clave de la cuestión: su relación con Begoña Gómez. La mujer del presidente del Gobierno es quien habría podido ayudar a facilitar el rescate de Air Europa, pero Hidalgo lo ha negado, señalando que su compañía dispuso de las "condiciones más desfavorables" para el rescate. En todo caso, Hidalgo ha evitado hacer referencia a su relación con Begoña Gómez y se ha limitado, simplemente, a decir que tan solo ha coincidido con Pedro Sánchez en una ocasión en una reunión con 25 empresarios.

La única vez que ha citado el nombre de Begoña Gómez, de hecho, ha sido para dejar entrever que sí tenía relación con la propia mujer del presidente del Gobierno. "Es falso que manifestara no haberme reunido con la señora Gómez", ha afirmado, en referencia a su declaración como testigo ante el juez. "No fue esa la pregunta formulada por ninguna de las acusaciones intervinientes. La pregunta, formulada de forma torticera, fue si recordaba con quién estaba el 24 de junio de 2020. Yo no sé si ustedes, señorías, se acuerdan alguno lo que hizo hace cuatro años. Creo que nadie, ni la semana pasada", ha afirmado Hidalgo.