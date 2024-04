El PP incluye a Calviño y Reyes Maroto para que comparezcan en la comisión de la trama de las mascarillas del Congreso

El PP pedirá la comparecencia de 67 personas en la comisión de investigación del Congreso sobre la trama de las mascarillas. Estas son las mismas que las 58 que ya plantearon en la comisión que han impulsado en el Senado y añaden, además, otra decena en la que destacan nombres como los de las exministras Nadia Calviño y Reyes Maroto. Además, solicita un centenar de peticiones de documentación, en especial más datos sobre la actuación profesional de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

En concreto, el PP va a solicitar "los certificados de acuerdos de Consejo de Ministros relacionados con las ayudas que se aprobaron allí que generan una clara colisión de intereses", para saber si realmente el presidente se inhibió en asuntos en cuya gestación pudo participar su esposa.

"Con los certificados de los acuerdos y las actas tendremos ya la prueba fehaciente de que el presidente del Gobierno no se inhibió en alguno de estos asuntos y claramente debió hacerlo en el rescate de Air Europa", ha asegurado el portavoz en la Comisión de Investigación de contrataciones Covid-19, Elías Bendodo.

Y a partir de esa lista y en función de la documentación recibida, el PP no descarta nuevas comparecencias, ni siquiera la del propio presidente del gobierno ni la de su esposa.

Una vez agotada la vía administrativa, los populares no descartan ir a los tribunales. El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo incide en que el PP no va a admitir un no por respuesta a la documentación solicitada, por la gravedad del caso que afecta al PSOE, al Gobierno y al entorno del presidente: "Si hay vetos a las comparecencias que proponemos en el Congreso, irán al Senado"

Asimismo, Bendodo ha reiterado que el plan de trabajo de la comisión está abierto a nuevas peticiones de documentación y de comparecientes conforme a las irregularidades y novedades del caso: "El PSOE tiene la oportunidad de enmendar el ridículo que ha hecho en el Senado con una petición de comparecientes para desviar la atención". Ha subrayado que si Sánchez aporta las explicaciones necesarias sobre las implicaciones de su entorno, no se le pediría nada, pero lamenta que sean tan importantes las noticias como la falta de información y explicaciones por parte del Gobierno. "Ya es casualidad que los principales avalistas y ayudantes de Sánchez en las primarias del PSOE estén apareciendo una y otra vez en el sumario del caso", ironizó el portavoz del PP en la comisión del "caso Koldo" en la Cámara Baja.

Entre las solicitudes de comparecencias, figuran también el primer denunciante del caso, Ramiro Grau, que envió hasta seis cartas a La Moncloa; y los miembros del famoso chat de “los cuatro mosqueteros”, que son Víctor Aldama, Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno, todos incluidos en informes de la UCO de la Guardia Civil.

Senado

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, comparecerá en la comisión de investigación del "caso Koldo" en el Senado, tras haber sido esa propuesta de UPN aceptada por el PP, que tiene mayoría absoluta y ha decidido quiénes serán los primeros 63 comparecientes.

Saiz tendrá que declarar para explicar la compra de material sanitario del Gobierno de Navarra durante la pandemia, ya que ella era entonces la consejera de Economía y Hacienda, según han informado a Efe fuentes del PP, tras la reunión de la comisión de investigación a última hora del miércoles en la que se aprobó el plan de trabajo inicial y el listado de las primeras comparecencias. La ministra de Inclusión formaba parte de la lista de 16 peticiones de comparecencia que hizo UPN, de las cuales el PP aceptó 4 nombres que no figuraban en su propio listado, entre ellos el de la ministra Saiz.