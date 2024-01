El PP insiste en advertir de la "imparcialidad" que hay en el Tribunal Constitucional

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, han insistido este miércoles en cuestionar la "imparcialidad" del Tribunal Constitucional tras los nombramientos de Pedro Sánchez, como Juan Carlos Campo, que fue ministro de Justicia, o Cándido Cónde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Avisan de que hay una "estrategia de colonización de todas las instituciones" para "ponerlas al servicio del PSOE" lo que ha provocado que el Ejecutivo de Sánchez se revuelva y pase al ataque por varios flancos ya que consideran que no se puede hablar en esos términos a pesar de que la hemeroteca dé cuenta de ello.

Además, han señalado que el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, "rectificó" y "matizó" sus palabras -tras calificar al Tribunal Constitucional de "cáncer del Estado de Derecho- al asumir que su reflexión no fue acertada y no estar "fino" en sus manifestaciones.

González Pons retiró sus palabras alegando que la comparación que había hecho sobre el TC con un "cáncer del Estado de Derecho" no había sido "afortunada". "Quiero retirarla y disculparme de manera muy concreta con las palabras que sufren o han sufrido esa enfermedad. En el PP sí sabemos reconocer un error", ha apostillado.

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Ep, Gamarra ha puesto en valor esa "rectificación" de González Pons, ya que, a su juicio, "dice mucho" de él porque no están "habituados en política" a hacerlo. A su entender, es "necesario cuando uno no está fino en algunas declaraciones".

En cuanto a si fue la dirección nacional del PP que dirige Alberto Núñez Feijóo la que le obligó a rectificar, Gamarra ha asegurado que es el propio González Pons "quien rectifica" a la "vista de el impacto que habían tenido" y ver "que no fueron afortunadas" sus palabras.

Al ser preguntada si se fían de la independencia e imparcialidad del TC, Gamarra ha criticado la "colonización" que ha llevado Sánchez en este tribunal "colocando" a personas que "provienen de su propio Gobierno", en alusión al exministro Juan Carlos Campo o el alto cargo de Moncloa Laura Díaz.

Consideran que ése "no es el mejor de los caminos para garantizar la independencia del Tribunal Constitucional". "Creo que eso no se puede cuestionar y evidentemente eso no ayuda a la imagen de la imparcialidad del Tribunal Constitucional", ha apostillado. Y es que los populares no se fían ni para la reforma del Tribunal Supremo ya que consideran que los socialistas quieren ir un paso más allá en esa colonización por lo que han propuesto un mediador de la UE, algo que todavía está paralizado.

Gamarra echó en cara al presidente del Gobierno que, en vez de "buscar perfiles de incuestionable imparcialidad e independencia" para el Constitucional, haya situado dentro del mismo a quien "ha formado parte del propio Consejo de Ministros".

Según ha insistido, eso "cuestiona y pone en duda" su imparcialidad e independencia. Por eso, ha afirmado que es necesario "fortalecer y reforzar la independencia" del TC y del Poder Judicial que actúan como "contrapesos dentro de una democracia".