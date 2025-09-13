Interceptada una patera con 21 inmigrantes en una playa de Formentera

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil y del puesto de Formentera han interceptada de madrugada a un grupo de 21 inmigrantes en una patera arribada a la playa La Fragata, en la menor de las islas Pitiusas.

La embarcación ha sido localizada este sábado hacia las 4:00 horas y en ella viajaban 21 personas de origen magrebí, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Además, a última hora del viernes, 16 personas, también de origen magrebí, fueron rescatadas por Salvamento Marítimo a 60 millas al sureste de Formentera. Se trata de la tercera patera localizada durante la jornada en Baleares.

En lo que va de año 282 embarcaciones tipo patera han llegado de forma irregular a las costas del archipiélago, que han transportado a 5.245 migrantes, según el recuento de EFE basado en datos de la Delegación del Gobierno en Baleares.

Durante 2024, arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.

Embarcación desaparecida

La entidad Alarm Phone ha pedido este sábado que se activen los recursos necesarios para localizar una embarcación con 13 ocupantes que partió la madrugada del pasado martes de la localidad de Boumerdes, en Algeria, rumbo al sur de Mallorca.

Así lo ha precisado en sus redes sociales esta organización de apoyo independiente para personas que cruzan el Mediterráneo hacia Europa. "Estamos preocupados por ellos y esperamos que los rescaten pronto", recoge el texto.

A finales del pasado agosto, medios aéreos de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo ya pusieron en marcha un dispositivo para tratar de localizar a los 15 inmigrantes desaparecidos en dos pateras días atrás en aguas de Baleares.