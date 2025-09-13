Óscar López arremete contra Feijóo y le acusa de "alimentar la violencia" en la sociedad

El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, arremetido contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamando que condene la situación que atraviesa Palestina, recalcando una vez más la palabra genocidio, que se han extendido en la vertiente progresista del Gobierno, después de comparar a todos los sectores conservadores con Vox.

En un acto en la comunidad de Madrid para presentar la nueve sede del PSOE, no se ha querido olvidar de la presidenta. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha tachado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ser la "franquicia española de la internacional ultra" ante el avance del Gobierno progresista, después de afear la gestión de la presidenta del PP madrileño en la inauguración de la nueva sede del PSOE en el distrito de San Blas.

Para el representante socialista, de la misma manera que Vox ha generado un frente común del bipartidismo, no existen diferencias entre la formación de Santiago Abascal y la liderada por Alberto Núñez Feijóo . En este sentido, ha acusado a los populares de "copiar los discursos xenófobos y racistas" de la formación de Santiago Abascal, asegurando que la presidenta de la Comunidad de Madrid encabeza un discurso que no se encuadra en el "avance de nuestra sociedad".

"Ni la derecha ultra ni la derecha van a impedir que España siga avanzando con un gobierno progresista, Los ultras como Ayuso o Abascal acaban siendo ecos del pasado", ha apuntado sin mencionar los logros del Gobierno de Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa.

El PSOE cambia su sede para no pagar el alquiler

Durante su intervención en el Comité Regional del PSOE de Madrid, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha explicado que fuera de los motivos que han llevado a escoger la ubicación del distrito de San Blas Canillejas, el principal motivo del desplazamiento es no "pagar más un alquiler", ya que para López es una austeridad que la formación socialista no se puede permitir.

De la misma manera, ha arremetido contra el líder del PP, reclamando que condene la situación que atraviesa Palestina, recalcando una vez más la "palabra" genocidio. Para cerrar su intervención ha recuperado las declaraciones de Miguel Tellado y ha exigido al PP que deje de alimentar la crispación.