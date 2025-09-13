Vox empieza su “reconquista” en Madrid: estos son los principales líderes políticos que participan en Europa Viva 25

"Tic tac". De esa manera el reloj de la muñeca del líder de Vox, Santiago Abascal, ante el primer gran evento de la formación en el seno del nuevo curso político. Con las bajas notables de Mateo Salvini, Marine Le Pen o el primer ministro húngaro Viktor Orbán, el acto para comenzar la "Reconquista" se ha quedado descafeinado. Además, el presidente de Argentina, Javier Milei, después de los malos resultados en Buenos Aires participará de manera telemática.

Sin un cartel predeterminado y que ha sido ocultado hasta última hora, es más el programa del domingo no se ha conocido, Vox congrega a los diversos representantes de la formación que lidera Santiago Abascal en el Parlamento Europeo.

A diferencia de la dureza del domingo, el primero de los días sirve para que los afiliados, simpatizantes o las personas que quieran acercarse al acto tengan la oportunidad de conversar con el líder de la formación, Santiago Abascal, el secretario general, Ignacio Garriga o los diversos representantes de la formación que serán parte del acto desde las 11:00 de la mañana del sábado.

Estos son los líderes que participan en la primera jornada del Europa Viva 25 de Vox en Madrid

En un acto marcado por el eje de la inmigración en España y el asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos, las incógnitas sobre los participantes no serán desveladas hasta los instantes previos a comenzar el acto. De esta manera, Vox busca aumentar el impacto de su primer acto político del curso y mantener la expectación en las personas que hayan obtenido la entrada obligatoria para el domingo.

Sin la presencia en el hemiciclo del presidente argentino, Javier Milei, tras su derrota electoral y las acusaciones de corrupción contra su hermana, Karina Milei, ha cancelado su viaje y ha optado por complementar los paneles del domingo con una intervención telemática.

Ante la falta de líderes de renombre que han acudido en otras ocasiones, el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, ha puesto en valor la presencia de personas menos conocidas, pero con una " gran capacidad" en el plano de la geopolítica y de los principales temas que se tratarán.

Entre ellos destacan los franceses, Fabrice Leggeri y Pascale Piera, del Reagrupamiento Nacional de Le Pen, Bolya Boglárka, comisaria ministerial del partido Fidesz de Orbán, Udo Landbauer, vicegobernador de Viena por el FPÖ austriaco, o el dirigente de la Chega, Rui Gomes. La vertiente americana estará representada por el argentino Santiago Santuario el mexicano Eduardo Verástegui o la colombiana Lina Garrido.

La incógnita de Meloni en el Europa Viva de Vox en Madrid

El líder de Vox, Santiago Abascal, busca dar un giro a las urnas con su primer acto de gran calado en el nuevo curso político, que desde las filas de la formación han publicitado el evento "ultra" como el comienzo de su "reconquista" del territorio nacional.

Sin el programa publicitado, Abascal ha llamado a Giorgia Meloni para que intervenga en el acto de manera telemática para impulsar el discurso ultra de la formación de Santiago Abascal, que ha aumentado en Europa.