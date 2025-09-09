El Gobierno rechaza aplicar la contingencia migratoria en Baleares pese al aumento de las pateras

El Ejecutivo ha denegado la contingencia migratoria a Balares y a diferencia de Canarias, en las próximas semanas llegarán menores no acompañados encuadrados en el reparto de menores que llevarán al límite los recursos del territorio.

En este sentido, la presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens, ha denunciado que la primera responsabilidad de un Gobierno es proteger las fronteras de todos sus territorios y ha señalado que el Govern recurrirá la medida en todas las instancias judiciales para evitar el hacinamiento sufrido en Canarias. Además, ha reclamado a los ciudadanos que si es necesario salgan "a la calle" para manifestar su descontento con la situación.

Por su parte, la vicepresidenta del Govern, ha acusado al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez de permitir que mueran niños en el mar sin aumentar las medidas, más allá de las obligadas por el Tribunal Supremo, para frenar el impacto migratorio que sufre España.

Una situación migratoria desesperada para Baleares

Desde el año 2023, Baleares ha registrado ligeros aumentos, que se acrecentaron en 2024, año en el que llegaron 6.000 personas de manera irregular. Este año, en el que las pateras han cambiado su rumbo a la vía mediterránea con un aumento del 11 % ,en los primeros ochos meses del año cerca de 4.000 inmigrantes han llegado a Baleares.

En repetidas ocasiones, el Gobierno de Marga Prohens ha denunciado que los medios se encuentran "a más del 1.000% por ciento de ocupación por encima de los recursos disponibles", debido a un aumento del 80% en las personas que han llegado de manera irregular a las Islas.

Pese a la situación que atraviesan los efectivos del territorio, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha decretado que las Islas Baleares no cumplen con los criterios fijados por el Ejecutivo central para declarar la situación de contingencia migratoria. Por tanto, el Gobierno de Marga Prohens, a la espera de los tribunales, tendrá que multiplicar sus esfuerzos ante la imposición del PSOE.