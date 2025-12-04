Caso Salazar (PSOE): ¿Qué protocolos anti-acoso sexual existen en otros partidos?

La polémica desatada por los presuntos casos de acoso sexual atribuidos a Paco Salazar en La Moncloa, actualmente bajo investigación, ha puesto bajo el foco mediático la capacidad de reacción del PSOE y la eficacia de su protocolo interno frente a situaciones de esta gravedad.

El caso no solo ha generado debate político, sino que también ha reavivado la discusión sobre la responsabilidad de los partidos a la hora de proteger a sus trabajadores y garantizar procedimientos claros ante cualquier denuncia.

A raíz de esta situación, surgen comparaciones inevitables: ¿cómo actúan otras formaciones cuando se enfrentan a acusaciones similares y qué mecanismos tienen establecidos? En un momento en el que la transparencia y la prevención son elementos clave para mantener la confianza pública, analizar las diferencias entre los protocolos de cada partido permite medir hasta qué punto están preparados para abordar con rigor y sensibilidad casos de acoso o conductas inapropiadas en su seno.

Obligados por ley a tener protocolos anti-acoso

Desde la aprobación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual -más conocida como la 'Ley del Solo Sí es Sí'- en 2023, todas las formaciones políticas están obligadas a contar con protocolos internos claros que les permitan "prevenir, detectar y combatir" el acoso dentro de sus filas, tal y como se detalla en su artículo 17.

Sin embargo, pese al marco normativo, diferentes voces, incluida la de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, alertan de una laguna grave: la falta de transparencia, pues muchas veces estos protocolos existen "de boquilla", tal y como argumentó Redondo en febrero, quien defendió que la militancia y la ciudadanía no tienen certeza de su aplicación efectiva.

En este sentido, las formaciones políticas cuentan con protocolos anti-acoso, aunque no todas ellas lo exponen públicamente -de ahí la denuncia en la falta de transparencia-. Por su parte, el PSOE -el partido señalado por el momento- cuenta con un protocolo desde 2021 que incluye desde el acoso verbal hasta el físico. Además, los socialistas prevén la formación de una comisión instructora, campañas de sensibilización y sanciones en función de la gravedad.

Por otro lado, tal y como apunta el digital 'Newtral', el PPadaptó su Código de Conducta en 2023 para prohibir expresamente cualquier forma de acoso moral o sexual en su entorno laboral o de actividad política. Aunque lo cierto es que, actualmente, no tiene público dicho protocolo, como sí ocurría a principios de este año.

Sumar aprobó su protocolo anti-acoso en enero de 2025 -meses después de que saltase el 'caro Errejón'-. En él, los de Yolanda Díaz incluyen un canal seguro de denuncias, edidas cautelares -como la suspensión temporal- y el apoyo a las víctimas. Mientras, en el caso de Podemos, su protocolo data de marzo de 2020, y ha sido objeto de críticas por parte de la militancia, que señaló que su difusión había sido "insuficiente", ya que muchas personas no sabían que existía o cómo acceder a él. A ello se le suma que, para muchos militantes, la vía del formulario de denuncia prevista en el protocolo era "fría y poco personal".

Finalmente, el protocolo de Voxconsidera que la violencia sexual es "un riesgo laboral más", con sus protocolos correspondientes, y se compromete a aplicar sanciones incluso con despido si hay indicios de acoso.