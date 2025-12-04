El número dos de Cerdán confirma el encuentro con Leire Díez y Antonio Hernando

Este jueves, en la comisión de investigación del "caso Koldo" en el Senado, turno para Juanfran Serrano. Desde la celebración del Comité Federal del PSOE en el año 2022, fue adjunto en la secretaría de Organización. La mano derecha, por tanto, de Santos Cerdán. Su sombra.

Hasta aquel informe de la UCO, el pasado mes de junio, que se llevó por delante a su superior jerárquico. De Ferraz a Soto del Real en cuestión de días. Ahora, mantiene un puesto orgánico de altos vuelos en la cúpula socialista: es secretario de Política Municipal.

Comenzó el interrogatorio la senadora de UPN, María Caballero, que le planteó si mantenía su confianza en Cerdán o si la había perdido. A lo que respondió: "Me encontraba en shock, triste por las noticias que estábamos viendo, por lo que todos conocimos. Nunca vi en él un nivel de vida desproporcionado".

En su alegato, negó intuir cualquier irregularidad o anomalía en la figura de Cerdán, en el que siempre apreció "un secretario de Organización que trabajaba muchísimas horas, para fortalecer el partido". También desvinculó a su mujer, Adriana Maldonado, hoy diputada nacional por Navarra (iba de número dos en la misma lista de Cerdán), antes eurodiputada, de los tejemanejes descritos por la Guardia Civil en sus sucesivos informes.

Sobre los encuentros entre ministros y empresarios para hablar de obras públicas, reconoció que, en los referidos a su provincia, Jaén, estuvo presente. Pero, para las obras de los túneles de Belate, en boga por presuntos amaños y mordidas, negó que asistiera su mujer.

Lo más revelador, no obstante, llegó en el capítulo de Leire Díez, la denominada como "fontanera del PSOE". Con ella, compartió "una reunión". Lo ha confirmado. "La conocí una vez". El momento: abril de 2024, en pleno periodo de reflexión de Sánchez. "Estaba Santos y, que yo recuerde, Antonio Hernando". En aquel momento, miembro del gabinete de Sánchez en Moncloa y ahora secretario de Estado.

En ningún caso, aseguró, hablaron en aquel encuentro de su pen drive, en el que recogía pruebas contra fiscales, guardias civiles y jueces. "No se habló de nada de eso. Ella se presentó como periodista de investigación, que estaba haciendo un trabajo en calidad de militante y consideraba que tenía que poner en conocimiento del partido un audio del señor Villarejo que afectaba al PSOE. Nada más. En esa reunión no se habló de nada más", relató Serrano.

Se revolvió el socialista cuando se insinuó que su partido formó parte de las cloacas que urdió Leire. "Nunca jamás el PSOE ha hecho lo que usted insinúa. Nunca es nunca. El PSOE respeta a jueces, fiscales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; a electricistas, a jardineros, a empresarios. Eso es lo que he visto en mi partido. Teníamos mucho tajo, que eran cuatro elecciones y un congreso. Fíjese en lo que estábamos volcados los de Organización".

También negó el sistema de pagos en efectivo que, no obstante, sí han reconocido otros tantos dirigentes, como el propio Pedro Sánchez. "Nunca he cobrado un sobre en efectivo. No era una práctica habitual".