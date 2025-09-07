El PP interrogará a Sánchez, Montero y Bolaños en el Congreso por la corrupción, el día que declara Begoña Gómez

El Partido Popular quiere aprovechar la Sesión de Control al Gobierno del próximo miércoles en el Congreso de los Diputados -que será la primera del nuevo curso político- para convertirlo en una especie de monográfico sobre la ejemplaridad del Gobierno ante la corrupción.

En este sentido, la bancada popular interpelará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; todo ello el mismo día en el que la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, está citada a declarar como imputada ante el juez Juan Carlos Peinado -pese a que el letrado de la defensa solicitó su aplazamiento por tener compromisos laborales en los Juzgados de Tenerife-.

No obstante, es importante recordar que, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, el Congreso de los Diputados aceptó suspender la sesión plenaria del jueves, 11 de septiembre, para que los diputados catalanes puedan celebrar el Día de la Diada. Sin embargo, los populares atribuyeron este movimiento a que estaba previsto que Begoña Gómez declarase ante el magistrado Peinado ese mismo día, aunque finalmente dicha cita se adelantó al miércoles 10 de septiembre, por lo que coincidirá con la Sesión de Control del arranque del curso político.

Las preguntas registradas

Según el listado de preguntas registrado para el Pleno del próximo miércoles, la mayoría de las preguntas de la bancada popular girarán en torno a la actuación del Ejecutivo contra la corrupción. En ese sentido, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, preguntará al presidente Sánchez: "¿Alguna vez se va a aplicar lo que exigía a los demás?", lo que hace augurar que la pregunta de contrarréplica girará sobre la corrupción o sobre la exigencia para que el Gobierno presente los Presupuestos Generales del Estado para 2026.

Asimismo, la portavoz parlamentaria del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, se dirigirá a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para preguntarle "cómo cree que su Gobierno está legitimado para combatir la corrupción".

Del mismo modo, el secretario general popular, Miguel Tellado, planteará al ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, si cree que "su Gobierno es compatible con la ejemplaridad". Mientras, Cuca Gamarra, interpelará al ministro con la siguiente cuestión: "¿Es democrática la forma de actuar de su Gobierno?".