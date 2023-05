Irene Montero apela al "respeto a la legalidad" de Bildu tras incorporar a 44 etarras a la listas electorales

Uno de los elementos que más ha marcado la mañana en el Congreso es la reacción de los grupos parlamentarios a la inclusión por parte de Bildu de 44 etarras condenados en sus listas electorales para las municipales (siete de ellos han sido condenados por delitos de sangre). La ministra Irene Montero ha sido la más comprensiva con esta circunstancia y ha asegurado que "desde el máximo respeto a la legalidad y a la ley electoral y a los procedimientos democráticos, cada partido escoge a sus candidatos". "Bildu es un partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que ellos consideran oportunos", ha añadido, de forma sucinta.

Tan solo la ministra morada se ha pronunciado en el Gobierno, porque los miembros del PSOE han preferido huir de las preguntas de las periodistas (Pilar Alegría, Pilar Llop o Teresa Ribera). Sí se ha pronunciado, aunque a medias, el portavoz del PSOE Patxi López, quien lo ha censurado: "No lo voy a valorar, pero no me gusta nada". Tampoco Pedro Sánchez ha querido manifestarse sobre la cuestión a pesar de que Cuca Gamarra se lo ha espetado durante la sesión de control: "Paga a Bildu, que se presenta con 44 terroristas a las elecciones".

Gabriel Rufián (ERC) ha evitado entrar a fondo a valorar la cuestión y se ha limitado a decir que la "izquierda abertzale, guste más o menos, es una fuerza importantísima en Euska Herria". "Lo que no es opinable es que ETA no existe desde hace más de una década. En cambio, el fascismo sigue existiendo en todo el mundo y sigue habiendo representación de sus ideas, gente condenadas por estas ideas. Yo mismo relaté los delitos de algunos diputados sentados en Vox de hace 20 y 30 años", ha afirmado Rufián.