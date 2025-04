La izquierda abre la guerra contra Irene Montero

Podemos ha sido el primero en poner encima de la mesa sus cartas al anunciar que Irene Montero será su candidata de cara a las próximas elecciones generales. Un movimiento con el que los morados respondían a la "llamada de unidad" con la que Sumar busca resurgir políticamente. El partido morado busca así posicionarse de nuevo dentro de la izquierda alternativa y resurgir en medio de su propia precariedad. Al lanzar a la exministra de Igualdad y ahora eurodiputada de Podemos trata de conseguir una posición de fuerza en el tablero político español a la par de que Sumar sigue cayendo en las encuestas.

Sin embargo, los morados no lo tendrán fácil. La izquierda alternativa que lidera ahora mismo Sumar e IU han acogido con frialdad la candidatura de Podemos para unas futuras elecciones. Algo que, ha sorprendido dentro de Podemos, que esperaba algún gesto, sobre todo por parte del partido encabezado por Antonio Maíllo, quien de manera más vehemente ha apostado en los últimos tiempos por la unidad en la izquierda.

Desde IU han exigido formalmente a Podemos, y a cualquier formación de izquierdas que quiera integrar una candidatura de unidad, que se presente a unas primarias conjuntas para elegir entre todos al representante de a izquierda. De hecho, IU ya ha advertido de que ellos no renuncian a liderar esa candidatura de unidad si es elegida por unanimidad. "Nosotros en su momento también lo haremos", aseguró Maíllo, recordando que tienen su legitimidad de presentar a sus candidatos a primarias. Maíllo ha confirmado su intención de construir un "frente amplio", pero ha exigido un "método democrático", lo que significa, no elegir "a dedo" al candidato. En la formación rechazan a día de hoy elegir entre Podemos o Sumar como candidatura homogénea en la izquierda y trasladan ese debate al futuro ante la convicción de que no hay un contexto de adelanto electoral.

Sumar también ha encapsulado la propuesta de Podemos e incluso ha querido descafeinar la candidatura de Irene Montero. Para el partido de Yolanda Díaz, la unidad de izquierda no puede estar condicionada por los líderes, es decir, por los nombres, sino por los proyectos. "No será Pablo Iglesias, ni Ione Belarra, ni Yolanda Díaz los que hablen de las condiciones de la unidad, sino que será la gente la que ponga las condiciones cuando toque", advirtió la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, que también incidió en que quedan "dos años para 2027", para las elecciones generales.

A la petición de primarias conjuntas para decidir una futura cabeza de cartel en la izquierda, Podemos ahora evita hablar de primarias, que fue una de sus primeras líneas rojas que expuso a Yolanda Díaz para confluir en una misma coalición en las elecciones generales de 2023.