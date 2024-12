Juan Lobato, nominado a senador del año mientras el PSOE le repudia tras tenderle "una trampa"

Hace justo dos semanas que el que fuera secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, convocaba a los medios en una comparecencia urgente en la Asamblea de Madrid en la que todo parecía apuntar a que iba a anunciar su dimisión, que comunicó un día después, tras conocerse que poseía una captura de un correo electrónico relativa a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, antes de que los medios de comunicación la publicasen.

Sin embargo, en esa rueda de prensa, el entonces portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid se limitó a denunciar las presiones que estaba recibiendo de sus compañeros de partido tras conocerse que acudió al notario meses después de que Pilar Sánchez Acera, la jefa de Gabinete de Óscar López, por entonces jefe del Gabinete del presidente del Gobierno, le mandase dicha documentación minutos antes de que fuese publicada por la prensa. Algo que, de confirmarse, podría llegar a considerarse como "una trampa" de Moncloa, ya que de haberlo exhibido Lobato habría incurrido en un delito de revelación de secretos, penado con hasta cinco años de prisión e inhabilitación para ejercer un cargo público, para posicionar al actual ministro como secretario general del PSOE-M, cargo que ya ha asumido.

"Lo volvería a hacer cien veces", confesó ayer Lobato ante los medios, reconociendo que fue al notario "para tener una copia de seguridad que acreditara dos cosas: que si en algún momento, en el proceso ya abierto en el Tribunal Supremo, llegara a preguntarse si yo había recibido esto, yo poder contestar y acreditar la forma en la que a mí me llega[...] y que no me ha llegado nada por el Fiscal General sino que por esta vía. Y dos, que es lo que acredita el acta notarial, que yo no exhibo en ningún momento ese documento que me llega", explicó ayer en el programa 'Todo es Mentira' de Cuatro.

Sin embargo, en este contexto, la Asociación de Periodistas Parlamentarios, como ya es habitual, celebra a finales de año con ediciones que nominan a políticos y periodistas que destacan en determinados ámbitos de la actividad parlamentaria.

Juan Lobato: nominado a senador del año

En este sentido, el exsecretario general del PSOE-M, así como antiguo portavoz del grupo socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha sido nominado a "Senador del año" por la Asociación de Periodistas Parlamentarios, junto a la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, y los senadores Sara Bailac (ERC) y Juan Ramón Amores (PSOE).

En otras categorías, como la de "Castigo para la prensa", se posicionan como finalistas para obtener el galardón la vicepresidenta segunda, y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (PSOE), el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y el portavoz socialista en la Cámara Baja, Patxi López.

Destaca también la nominación de Gabriel Rufián (ERC) al Premio Castelar al Mejor Orador, junto a Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Cristina Valido (CC) y Oskar Matute (EH Bildu), y Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado, ambos del PP, al Premio Azote del Gobierno.

Finalmente, los premios recogen otras categorías como el Premio Azote de la Oposición, con el ministro Óscar Puente como nominado, Premio a la Mejor Relación con la Prensa, al parlamentario más activo, y más activo en redes, al diputado revelación, al senador Revelación y al eurodiputado del año.