El juez apunta a una falta de control con los sobres del PSOE y ve "extraño" que los cobrara Koldo

Las declaraciones este jueves del exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y de Celia Rodríguez, empleada de la Secretaría de Organización no han convencido al magistrado Leopoldo Puente. El instructor se mostró escéptico con las explicaciones por los sobres a Koldo García y José Luis Ábalos y llamó la atención sobre la falta de "control" en los abonos, toda vez que han confirmado que no siempre se contrastaron y que los cobró Koldo cuando él ni tan siquiera formaba parte del partido.

Fuentes presentes en las declaraciones confirman a la RAZÓN que el magistrado del Tribunal Supremo ha mostrado su sorpresa durante ambas comparecencias, al confirmar los testigos que las supuestas liquidaciones de gastos eran para la Secretaría de Organización, aunque las cobraba Koldo y, en ocasiones, su mujer Patricia Úriz. "Es un procedimiento extraño", ha llegado a puntualizar durante el turno de Celia Rodríguez.

Además, esta empleada -citada por ser la que facilitó los pagos a Koldo- ha insistido a preguntas del magistrado, del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón y del abogado Alberto Durán que a partir de 2021 efectuó los pagos a Santos Cerdán por transferencia. Sin embargo, en la documental aportada el lunes al alto tribunal por Ferraz se desprenden abonos en metálico al que fuera "número tres" del partido hasta 2024.

De hecho, Luzón le ha recordado que se hicieron hasta "15 liquidaciones" en efectivo a Cerdán pese a negarlas Rodríguez. "No lo recuerdo", ha respondido ella. El magistrado, por su parte, ha puesto el foco en la autorización de las liquidaciones y en el sistema de pago de las mismas. Rodríguez ha explicado que los pagos a Koldo los contabilizaba en nombre de la Secretaría, lo que ha llevado al instructor a preguntarle si tenía identificadas las personas del equipo a las que supuestamente iba el dinero. "Eran viajes, no lo sé", ha contestado.

Extrañado por la respuesta, el magistrado se ha interesado por saber si en los sobres figuraban el nombre de las personas de Organización que habían hecho los gastos y la testigo ha respondido negándolo. Tampoco se aportó información de los mismos en las facturas. Ello ha llevado al juez a preguntar el control que se podía efectuar sobre esos gastos teniendo en cuenta la falta de información de los mismos y a reprocharle a la testigo que una cosa es que ella pensara que fueran viajes y otra muy distinta que pudiera comprobar que era así.