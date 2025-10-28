El PSOE justifica al juez la retirada de casi un millón de euros del banco para pagos en metálico a las puertas de que declare el exgerente

Los servicios jurídicos del PSOE se han dirigido al Tribunal Supremo para aportar nueva documental con la que tratarían de desmentir la existencia de una presunta caja "B". A escasas 24 horas de que declare como testigo el exgerente Mariano Moreno Pavón, la formación ha aportado todas las retiradas de dinero en metálico del banco desde el año 2017 hasta 2024 y que alcanzaron casi el millón de euros.

De acuerdo con la documentación remitida al alto tribunal y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, se trata de pagos abonados a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán pero que no responden a gastos individualizados, sino que son abonos "para el equipo de organización". "Al no figurar en los apuntes contables del partido como pagos por gastos atribuidos individualizadamente a estas personas, sino globalmente del equipo, no fueron incluidos en las contestaciones a esta Sala", explica el PSOE en relación con la omisión de la información de pagos en metálico cobrados por los investigados y de los que advirtió la Guardia Civil en u último informe policial.

El mismo constató que la información aportada por el partido a requerimiento del magistrado Leopoldo Puente no coincidía con algunos de los cobros en efectivo que gestionó Koldo García para su entonces jefe, el exministro de Transportes. En concreto, la Unidad Central Operativa (UCO) expuso que algunos de estos abonos no tenían soporte documental, lo que propició que Puente citara a Koldo y Ábalos, quienes se acogieron a su derecho a no declarar. A tenor de su silencio en sede judicial, convocó al exgerente Moreno Pavón y también a Celia Rodríguez, la empleada que suministró las liquidaciones en efectivo.

Pagos superiores al límite legal fijado por Sánchez

"El partido socialista, con cargo a la caja, como cuenta contable contabilizada para la disposición de necesidades en metálico resarce los gastos en que hayan incurrido sus responsables, empleados, afiliados o simpatizantes, o simplemente voluntarios, en beneficio del partido o con ocasión de eventos o iniciativas del partido", precisa la formación socialista. Al hilo, explica que las conversaciones analizadas por la UCO que no tienen su reflejo en la contabilidad del partido puede referirse a gastos en los que incurrió "el equipo de la Secretaría de Organización" -que dirigía entonces Ábalos- pero en ningún caso, indica, a pagos individualizados.

Así pues, explica que "es posible" que Koldo tuviera "alguna intervención" en la gestión de los cobros del efectivo, si bien no se trataría de "pagos" a los presuntos cabecillas de esta trama de corrupción. Por ello, concluye que todos los abonos que efectúa Ferraz "están debidamente incorporados a la contabilidad" de la formación que posteriormente audita el Tribunal de Cuentas.

No obstante, de la tabla de retirada de metálico aportada al alto tribunal se desprende que algunos abonos percibidos por Santos Cerdán en los ejercicios estudiados superaron los 1.000 euros, límite máximo establecido en la ley contra el fraude fiscal en julio de 2021. En concreto, consta como en septiembre de 2023, con Cerdán al frente de la Secretaría de Organización, este percibió 1.072 euros, mientras que en enero de 2024 habría ingresado 1.587 euros del total de efectivo retirado del banco.