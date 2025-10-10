El juez del "caso Leire Díez" imputa a Dolset y cita a los fiscales Grinda y Stampa por el chantaje investigado

El juez Arturo Zamarriego ha asumido la denuncia que interpusieron el fiscal de Anticorrupción José Grinda y el fiscal madrileño Ignacio Stampa sobre el chantaje al que aseguran que les sometió Leire Díez, según confirman a LA RAZÓN fuentes jurídicas. Ambos tendrán que declarar en calidad de testigos.

El instructor del caso contra la considerada como fontanera política del PSOE ha decidido imputar también al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol, que es el que habría hecho llegar a Grinda el intento de soborno de Díez.

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que investiga, desde el pasado julio, a Díez por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, amplía así el objeto de la causa. Después de que, en un primer momento, el magistrado se negase a asumir la denuncia en que Grinda hizo saber que había sufrido presiones para perjudicar a su superior en Anticorrupción, el fiscal jefe Alejandro Luzón.

El acuerdo que supuestamente le planteó Díez a través de Rusiñol consistía en que, a cambio de "secretos" sobre Luzón, este miembro del Ministerio Público recibiría un destino en el extranjero y se libraría de una demanda que tendría presentada en su contra.

La denuncia interpuesta contra la exmilitante socialista por Hazte Oír, que ejerce la acusación popular, abrió este procedimiento judicial en el que se indaga en las maniobras que habría llevado a cabo Díez, con la colaboración de Dolset, para perjudicar a fiscales, jueces, rivales políticos de Ferraz y miembros de la Guardia Civil. La mayoría de sus objetivos estarían relacionados con causas que involucran a personas del entorno del Partido Socialista.

Tal y como ha podido saber este diario las mencionadas fuentes, está pendienteque el juez Zamarriego decida si acepta la personación en la causa de PP y Vox como parte de la acusación popular. Los populares pidieron ya que se imputase también al exconsejero socialista andaluz Gaspar Zarrías como "financiador" de las actividades de Díez.

Dado que, según la formación, estuvo en nómina de su consultora de junio a octubre de 2024, época que coincide con las maniobras –ahora bajo investigación judicial– que habría llevado a cabo esta mujer.