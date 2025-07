El juez no deja acusar a Ábalos al empresario peruano que le señala por cobrar "mordidas"

El empresario peruano Segundo Sigifredo Valle no podrá personarse como acusación particular en el "caso Koldo" que instruye el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. El instructor ha rechazado su pretensión de personación en calidad de perjudicado.

El empresario peruano -que denunció que Ábalos le exigió comisiones para el proyecto benéfico de la Fundación Fiadelso, vinculada al exministro de Transportes, en Chimbote (Perú)- justificó su petición "en calidad de víctima respecto a los presuntos delitos que se investigan" con el objetivo de poder ejercer "durante el momento procesal oportuno cuantas acciones penales o civiles nos correspondan como acusación particular".

Sin embargo, Puente considera -en una providencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN- que "no ha lugar" a su personación en la causa porque Valle "no concreta" respecto a qué concretos hechos investigados en el "caso Koldo" podría "ser considerado como posible víctima". Ante esa falta de delimitación, el instructor afirma que no aprecia que pueda considerársele perjudicado "con relación a ninguno" de esos hechos objeto de la actuación judicial.

Ábalos acusó al empresario peruano de "okupar" en 2019 el edificio construido en Chimbote por la Fundación Fiadelso, de la que el propio Segundo Sigifredo Valle fue administrador. Previamente, el empresario denunció al exministro por poner a su nombre el inmueble construido con dinero público. tal y como desveló "El Debate".

La decisión de Puente no es definitiva, puede ser recurrida ante el propio instructor y ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Ábalos, huésped Ilustre de Chimbote

A raíz de su condición de director y presidente de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso) -a través de la cual adquirió el inmueble en Chimbote-, Ábalos tuvo una estrecha relación con el municipio peruano. Hasta el punto de que, como informó LA RAZÓN, en su currículum incluyó su condición de Huésped Ilustre de la Municipalidad Provincial del Santa-Chimbote (26 de febrero de 1997); la Medalla de la Ciudad (12 de agosto de 1997); la declaración de Huésped Ilustre del Municipio (6 de Octubre de 2009); la Medalla de la Ciudad de Nuevo Chimbote (12 de abril de 2010); el reconocimiento como socio honorario de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia del Santa, en Chimbote (12 abril 2012); y el reconocimiento como doctor "Honoris Causa" por la Universidad de San Pedro del municipio peruano, acordada por el Rectorado del centro el 11 de abril de 2012.