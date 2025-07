Las claves de la dimisión de Noelia Núñez: su currículum, presión política y autocrítica con sus estudios

La representante del Partido Popular, Noelia Núñez, la hasta ahora vicesecretaria de Movilización y Reto Demográfico, ha presentado su dimisión y deja el acta como diputada en el Congreso, después de reconocer que había mentido sobre sus estudios. Con su decisión, Núñez se convierte en la primera representante en el Congreso que presenta su dimisión tras no ser trasparente sobre su vida estudiantil y su vida laboral.

A raíz de varias acusaciones por parte de Óscar Puente pidiendo su dimisión y ante la presión de diversas personalidades del PSOE que han acorralado a la representante popular, Núñez ha desistido en sus funciones y ha decido abandonar la política. La joven diputada popular regentaba su aforamiento parlamentario desde el pasado año 2023. Por otro lado, abandona sus funciones en el seno del partido, después de su nombramiento a principios del mes de julio en el Congreso Federal del PP.

"Quiero dar las gracias a Núñez Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso por su confianza. Ha sido un orgullo hacer política y agradezco las oportunidades que siempre he recibido del PP... Quien quiera dar lecciones de honestidad debería empezar por cumplirlas primero", ha tachado en mención al PSOE y las actividades de sus representantes.

Las claves de la dimisión de Noelia Núñez: presión política y autocrítica con sus estudios

Es cierto que en un principio, Núñez no iba a presentar su dimisión, ya que más allá de las presiones y los mensajes de Óscar Puente a principio de la semana, la situación no había llegado a una gran repercusión. Todo ha cambiado cuando la propia Núñez ha admitido que había mentido en su hoja de vida, alegando que "había comenzado ambos grados, pero que no habían sido terminados".

Ante las afirmaciones de la representante popular, la presión mediática desde la izquierda ha aumentado las dudas de la representante, que se ha visto sometida a una ola de presión política. Es más, justo después de abandonar sus funciones, el PSOE ha reaccionado en sus redes sociales, en este caso apuntando a Carlos Mazón, quien para los socialistas debería seguir el mismo camino.

De la misma manera que ha expresado en su despedida ha mostrado su autocrítica y la responsabilidad que suponen estas acciones, aunque no siempre se toman en el seno de la Política Nacional.

Un curriculum corrompido y el primer precedente en España

La dimisión de Noelia Núñez establece un precedente en la política español. En este contexto, donde numerosos cargos públicos han enfrentado acusaciones por falsear sus estudios sin abandonar sus responsabilidades, Núñez ha optado por asumir las consecuencias. El gesto se enmarca como una novedad en España.

Es más en las filas socialistas han sido varias las personas que no han dejado su escaño en el Congreso de los Diputados por episodios similares. La propia tesis doctoral del presidente del Gobierno se encuentra bajo sospecha de haber sido plagiada sin realizar las citas de manera correcta y según las normas APA. En este caso su dimisión nunca llegó.