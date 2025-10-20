El Supremo cita al exgerente del PSOE y a una empleada de Ferraz por los descuadres con las entregas a Koldo

El magistrado Leopoldo Puente ha citado como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y a la empleada de la Secretaría de Organización del PSOE Celia Rodríguez que entregó los sobres con el dinero de las liquidaciones a Koldo García, El instructor les cita para el próximo 29 de octubre tras constatar que algunas de las entregas al exasesor de José Luis Ábalos no coinciden con la información que aportó el PSOE.

En su providencia, el magistrado de la Sala Segunda explica que la citación trae causa del silencio que guardaron José Luis Ábalos y Koldo García la semana pasada en sede judicial. Ambos comparecieron por orden del magistrado, que quiso preguntarles por los extremos aportados por la UCO en su último informe. Los agentes no solo acotaron la presunta existencia de una fuente de ingresos desconocida, sino que desvelaron que Ferraz pagó sobres en efectivo a Ábalos que no coincidirían con la información aportada por el partido.

"Visto, finalmente, que don José Luis Ábalos Meco, el pasado día 15 de octubre, y don Koldo García Izaguirre, el pasado día 16 del mismo mes y año, se acogieron a su constitucional derecho a no declarar, sin que, en consecuencia, aportaran al respecto información alguna; es por lo que, a los efectos de procurar el esclarecimiento de dichos extremos y deducir, si hubiera lugar a ello, los correspondientes testimonios para su eventual investigación", avisa el magistrado.

Pagos que no cuadran con lo declarado por el PSOE

El magistrado explica que el informe patrimonial de Ábalos se alude a "ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico" por parte del PSOE en favor de Ábalos y de Koldo que, dice, "no constaría, sin embargo, por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada" por Ferraz al alto tribunal. Por ello advierte que en algunos casos, las comunicaciones analizadas por la UCO permiten establecer una correlación entre las entregas de dinero y las liquidaciones de gastos; sin embargo, en otros casos no.

De hecho, dice que en otras ocasiones "no se ha podido confirmar dicha correspondencia quedando las cantidades supuestamente entregadas reflejadas solamente en las mencionadas conversaciones, pero no en la información proporcionada por el Partido Socialista Obrero Español". Por ese motivo, cita como testigos a Moreno Pavón y a la empleada que se encargó de girar los pagos ya que ambos aparecen en el último oficio policial.