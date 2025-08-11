La jueza rechaza otra vez quitarle el pasaporte al hermano de Sánchez: "Comprobada su disposición"

La jueza del "caso David Sánchez" rechaza, de nuevo, retirarle el pasaporte al hermano del presidente del Gobierno, como pedía la acusación popular para evitar su supuesta fuga de la acción de la Justicia.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz hace valer para rechazar la imposición de esta medida cautelar solicitada que el hermano de Pedro Sánchez ha comparecido a lo largo de la instrucción todas "las veces que ha sido citado".

Destaca, en este sentido, que "si tuviera previsto 'fugarse' de la acción de la Justicia, podría haberlo hecho" antes de acudir a declarar en abril y de comparecer el pasado mayo para recoger personalmente el auto con el que le mandó al banquillo de los acusados.

La instructora resalta también que, en ambas ocasiones, además, se da la circunstancia de que ya había renunciado a su puesto en la Diputación pacense y, por tanto, acudió a la localidad extremeña, pese a que ya no trabaja allí.

La jueza Beatriz Biedma apunta a que "las circunstancias personales alegadas" por la acusación -que tiene "familia cercana de origen japonés"- eran las mismas entonces y, por tanto, "podría haberlo hecho ya (fugarse) desde ese momento". Todo ello, sirve de respaldo para que la instructora dé por "comprobada su disposición a comparecer".

Recuerda, al mismo tiempo, en un nuevo auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que en ningún momento se ha solicitado que se le impusiese como medida cautelar la prohibición de salir del país que -subraya- conllevaría "la limitación de su derecho fundamental a la libertad deambulatoria, que en todo caso ha de tener carácter excepcional".

Por último, la jueza Biedma advierte que, tras haberle preguntado sobre un posible cambio de domicilio, el hermano del jefe del Ejecutivo le aseguró que "no tiene previsto variarlo y que, si así fuera, se pondría en inmediato conocimiento" del tribunal.

"Relación con diversos países"

La instructora, además, considera relevante la circunstancia de que "desde el inicio de la causa se ha evidenciado la relación" del músico con "diversos países extranjeros" y esta vinculación "no ha sido obstáculo" para que acudiese siempre que se le ha llamado a comparecer.

Por tanto, lo enmarca en la normalidad de un viaje con motivo del periodo estival, que es lo que el acusado alegó al negar que se fuera a mudar al país nipón.

La Fiscalía también había reclamado la desestimación del recurso de la acusación y la confirmación de que no se le retirará el pasaporte, dado que entendió que no existe "dato objetivo alguno" que implique la adopción de la citada medida cautelar.