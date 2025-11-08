Junts reitera que el PSOE "se ha cargado la legislatura" y que la culpa recae en Sánchez: "Que reflexione"

El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha reiterado esta mañana que el PSOE "se ha cargado la legislatura", al tiempo que se ha eximido de toda responsabilidad y ha señalado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo ocurrido.

"Es paradójico que la presión sea para los que hemos cumplido y no para aquellos que no han cumplido", ha señalado en declaraciones a los medios desde Vic (Barcelona), donde la formación ha instalado uno de los puntos de parada en el marco de la campaña 'Junts s'explica a peu de carrer' [Junts se explica a pie de calle, en castelano].

En este sentido, Turull ha exigido al líder del Ejecutivo una "reflexión" sobre el camino que debe seguir ahora, sin el apoyo de Junts en el Parlamento, al tiempo que ha calificado de "anomalía democrática" que Sánchez piense continuar con las iniciativas en el Congreso sin contar con la mayoría parlamentaria.

No obstante, el secretario general de Junts ha evitado responder a si los de Carles Puigdemont son partidarios o no de un anticipo electoral, por lo que ha decidido dejar la pelota en el tejado del Gobierno, asegurando que "quien tiene el botón de elecciones o no es el presidente del Gobierno", mientras que ha añadido que su formación está "preparada para cualquier escenario".

Sobre el bloqueo a las iniciativas en el Congreso, Turull ha dicho que su formación está en "concurso de acreedores" por lo que quieren cobrar todo aquello que acordaron con el Gobierno, y ha añadido que Sánchez "se encontrará el resultado en el marcador de las votaciones". Todo ello mientras, una vez más, los de Puigdemont han vuelto a reiterar al Ejecutivo el "incumplimiento flagrante" de los pactos entre ambas formaciones.

Campaña 'Junts se explica'

En referencia a la campaña impulsada por el partido en todo el territorio catalán, el secretario general ha explicado que están haciendo charlas para que "cualquier persona pueda escuchar las propuestas en todos y cada uno de los temas que tiene el país como reto".

"Los ciudadanos están sedientos de propuestas y de esperanza, porque unos se resignan y los otros solo gritan", ha sentenciado.