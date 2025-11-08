Miguel Tellado avisa al PSOE: "No habrá amnistías para el clan de las chistorras" y pronostica que "caerá el número uno"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asistido esta mañana al 17 Congreso regional del PP-A que se desarrolla durante este fin de semana en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Aprovechando que el escenario elegido es el mismo donde se celebró el pasado mes de diciembre el 41º Congreso Federal en Sevilla ha trazado un paralelismo entre ambas formaciones: el PP, para el que 2gobernar no es mandar"; y el PSOE, un partido atravesado por la "corrupción".

Tellado recordó que en el Congreso del PSOE se rindió un "homenaje" a "la banda de los ERE" y Sánchez clausuró el Congreso: "Lo podía haber hecho El Dioni, pero no, al final lo clausuró Pedro Sánchez y eso es aún mucho peor. Fue una auténtica apología del saqueo", ha comentado en su introducción.

"Para esta gente renunciar a robar sería como renunciar a su propia militancia en el PSOE", ha afirmado.

Una corrupción que, a su juicio, atraviesa al PSOE por completo tanto en el aspecto "institucional, moral como económica". Por ese motivo, advirtió que, "tarde o temprano", "caerá el número uno" y advirtió de que cuando el PP gobierne "no habrá amnistía para el clan de las chistorras".

"Ya tienen otro frente judicial abierto, uno nuevo y uno más, y tendrán que dar explicaciones por la manera en que entraban fajos de billetes en la sede del Partido Socialista y por la manera en que se lo repartían el clan de las chistorras", ha expresado el dirigente popular.

Y pese a ello, "Sánchez y el sanchismo se han abonado al no me consta, no recuerdo o no lo sé, como delincuentes comunes en el juzgado de guardia".

Con respecto a Juanma Mooreno, resaltó que el PP andaluz es un "motor electotal de España" y se dirigió al presidente andaluz para darle las "gracias por ocho años -en realidad son siete- de decencia, de limpieza, de buena gestión y de un Gobierno ejemplar".