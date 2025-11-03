Claudia Montes asegura en el Senado que Ábalos le reconoció que "Pedro [Sánchez] sabía todo lo de la corrupción"

Claudia Montes, conocida como Miss Asturias 2017, y presuntamente enchufada en una empresa pública por el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, comparece esta mañana en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado para explicar cuál fue su relación con el actual diputado del Grupo Mixto.

En este sentido, la asturiana ha asegurado que Ábalos le reconoció que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sabía todo lo de la corrupción". "Cuando empezó todo esto en marzo, empezamos a hablar otra vez, y fue un día, cuando estaba cabreado porque le había hecho algo Pedro, que me dijo '¡Pero de qué va, si él sabía todo el tema de la corrupción!'", ha aseverado Montes.

Acto seguido, ha continuado explicando que ella misma desveló esta información en un programa de televisión y, al día siguiente de hacerlo, el propio Ábalos se puso en contacto con ella para recriminarle otra cuestión distinta a esta.

"En esa conversación, lo único que me reclama, no es que yo haya dicho que el presidente lo sabía todo y que me lo había dicho él, sino que me reclamó que lo llamé 'putero'", ha aseverado la conocida como Miss Asturias 2017.

Claudia Montes Instagram

La cita de Montes llega días más tarde de que el pasado jueves compareciese en la misma comisión el presidente del Gobierno, después de que ella reconociese ante el juez que pidió ayuda al exministro para que le buscara trabajo y que lo logró gracias a la mediación de su exasesor en el Ministerio, Koldo García, en Logirail, una empresa pública filial de Renfe.

Por su parte, Ábalos ha presentado una demanda de conciliación contra ella por las calumnias e injurias que, sostiene, ha vertido contra él y contra Koldo García en diferentes entrevistas en las que culpó al entonces asesor de acosarla laboral y sexualmente y al exministro de permitir ese trato.