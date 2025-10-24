Koldo solicita citar a las auditoras de Óscar Puente y a Pardo de Vera

Koldo García pide al Tribunal Supremo que se interrogue como testigos a las auditoras del Ministerio de Transportes que realizaron, a petición de Óscar Puente, el informe sobre las mascarillas, y se remitan al juez Leopoldo Puente " la totalidad de actas y borradores" del documento.

El que fuera asesor principal de José Luis Ábalos reclama al instructor del "caso Koldo" que requiera la incorporación de los dos audios que, el pasado mayo, publicó en exclusiva LA RAZÓN en los que se señalan presuntas irregularidades en el seno del ministerio que dirige el socialista Puente.

A través de su letrada, insta, además, a que se tome declaración, también en calidad de testigos, a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, a Michaux Miranda, exdirector de personal del mismo organismo, y a Javier Sánchez Fuenfría, antiguo director general de Organización e Inspección.

El fin de esta diligencia propuesta es "confirmar las manifestaciones" que hicieron en la Audiencia Nacional cuestionando las conclusiones de la auditoría.

Y, en lo relativo a lo que le afecta, poner de relieve que Koldo "no participó en la decisión de compra" de las mascarillas "ni mantuvo relación contractual alguna con la empresa ofertante".

La responsabilidad -como ha venido sosteniendo- la tendría, en todo caso, el exsubsecretario del ministerio con Ábalos Jesús Manuel Gómez. "Transmitió la oferta a Puertos del Estado y asumió la interlocución con Sanidad respecto de la idoneidad técnica del producto"