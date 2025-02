En libertad dos inmigrantes que agredieron a policías tras llegar en una patera

Poco más de diez días han estado en prisión los dos inmigrantes que agredieron de forma salvaje a los agentes de la Policía Nacional que les custodiaban en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Almería. La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Almería les ha dejado en libertad en una vista rápida donde también se les ha condenado a un año y medio de prisión por lesiones leves y atentado, según informan fuentes judiciales a LA RAZÓN.

Este grupo, de cuatro inmigrantes, llegó en una patera que fue rescatada a la deriva cerca de la zona del Cabo de Gata. Fueron trasladados al CATE de Almería donde se iban a realizar las diligencias para su identificación. Uno de ellos tenía una Orden Europea de Detención y Entrega por tráfico de estupefacientes y organización criminal. Fue conducido a la Audiencia Nacional.

La agresión de los inmigrantes

Sin embargo, el pasado 21 de enero sus dos compañeros de patera, de nacionalidad argelina, protagonizaron un incidente violento. Estaban ingresando en el centro para inmigrantes cuando agredieron de forma violenta a los agentes de la Policía Nacional. "No se les pudo tomar la huella ni la filiación y acometieron en ese momento contra los funcionarios", explicaban fuentes policiales a LA RAZÓN.

Estos individuos no portaban documentación, mintieron sobre su edad y manifestaron a la traductora que había estado anteriormente en España. Los lesionados fueron tres agentes, dos de ellos de gravedad. Uno de ellos tendrá que pasar por el quirófano ya que padece rotura del ligamento cruzado y fracción de tibia.

Los dos inmigrantes han permanecido en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería. Sin embargo, este lunes se ha producido un juicio rápido por estos hechos y han quedado en libertad.

Un acuerdo con la Fiscalía

No obstante, han sido condenados por un delito de atentado y lesiones a un año y medio cada uno por el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería. La juez ha tomado esta decisión al no tener antecedentes y al no sumar las penas que eran de distinta tipología. Por ello, aceptó la conformidad solicitada por la Fiscalía.

Las acusaciones particulares de los agentes, que están afiliados a Jupol, se llevaron a cabo por el despacho Miranda Asesores. Estos individuos han sido también condenados al pagos de multa de dos meses. Una cantidad que aún no ha sido estimada ya que no se ha cuantificado las dolencias de los policías.