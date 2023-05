El lío por los pactos provoca que algunos de los municipios de Podemos pidan el voto por Más Madrid o por el PSOE

El 26 de abril fue un día de confusión total para algunos territorios en Podemos. Un caos que venía precedido de tensiones entre las direcciones autonómicas y sus círculos municipales a causa de la negociación para pactar las coaliciones entre Podemos e Izquierda Unida. Algunas de estas situaciones llevaron a líderes del partido a encerrarse incluso en sus sedes, como el caso de Asturias o el de Fuenlabrada. Este día era el último para que los partidos inscribieran sus listas electorales ante la Junta Electoral Central. Y lo que finalmente se inscribió en algunos municipios no era lo que previamente se había acordado y comunicado formalmente desde los círculos de Podemos a la dirección de Madrid.

A día de hoy, los problemas internos han desembocado en toda una paradoja; que direcciones municipales de Podemos acaben pidiendo el voto de cara al 28-M a su militancia para partidos que no son el suyo, esto es para Más Madrid o para el PSOE, en casi todas las ocasiones.

En Fuenlabrada, el círculo denuncia que la dirección autonómica de Madrid les impuso un pacto con Izquierda Unida, después de que su militancia aprobara que rechazaban ese pacto. Ante esto, el círculo dirigido por Pedro Vigil, se encerró en la sede del partido a modo de protesta. La dirección de Madrid negoció con IU a sus espaldas y cedió el puesto número uno para los de IU. Tras comprobar que habían inscrito la lista IU-Podemos Alianza Verde en el BOE en contra de la decisión acordada en su círculo, él y sus compañeros en la lista decidieron renunciar y no presentarse a las elecciones municipales. Será un candidato designado por la dirección de Madrid quien vaya de número dos en la lista que encabeza Izquierda Unida. Así, el círculo emitió un comunicado en el que recalcan que Podemos Fuenlabrada no se presenta a los comicios. “Todo el mundo sabe a estas alturas que no se presenta nadie del círculo Podemos Fuenlabrada en ninguna candidatura, que la candidatura Izquierda Unida-Podemos-Alianza Verde no nos representa. (…). No vamos a ser partícipes de este apaño, y no vamos a pedir el voto para dicha candidatura”, secundan. De cara al 28-M, piden a la militancia “votar candidaturas progresistas”

No es el único círculo que ha tomado la misma decisión, la de pedir la papeleta para otras candidaturas distintas a las suyas. En Podemos Seseña, (Castilla-La Mancha), los morados aseguran que trataron de llegar a un acuerdo con IU, pero tras no ser posible, decidieron no firmar la confluencia con IU y quedarse fuera del preacuerdo firmado a nivel autonómico. Un acuerdo que, explican, “no fue ratificado por el círculo de Seseña”. Denuncian que la dirección de Podemos Castilla-La Mancha les “prohíben” presentarse en solitario a las elecciones. Es por ello que avisan a su militancia de que Podemos Seseña no se presentará.

En Coslada, aunque sí se ha trabajado por un acuerdo entre Podemos e IU, hay militantes que denuncian que se ha impuesto al secretario de Organización Territorial de Podemos Madrid, Rubén Aguilar, como número dos en la lista sin consultar previamente a las bases. Según denuncia parte de la organización municipal, éste dirigente no es de Coslada, ni conoce el municipio. Este sector publicó un comunicado en el que denunciaba que “Rubén Aguilar se ha colocado como cabeza de candidatura por encima del criterio de la militancia”. Podemos Velilla es otro de los municipios en los que su dirección pide el voto para Más Madrid al imponerse también una lista liderada por IU.

En general, en el proceso de negociaciones, desde la dirección estatal de Podemos reconocen que en muchos territorios han tenido que ceder a Izquierda Unida el primer puesto de la candidatura para tratar de cerrar acuerdos. Ejemplo de ello son municipios muy importantes para la izquierda como Arganda, Boadilla del Monte, Coslada, El Escorial, Fuenlabrada, Loeches, Hoyo de Manzanares, Paracuellos, Pinto, Las Rozas, San Fernando de Henares o Villaviciosa de Odón -unidos a los anteriormente citados. Mientras, desde algunos municipios se denuncia que la dirección les ha prohibido pactar con Más Madrid coaliciones. En estatal, el partido se negó en rotundo a firmar coaliciones con los de Mónica García si no se cerraba un pacto global a nivel autonómico. Ejemplos transparentes de ellos han sido Tres Cantos y Rivas, donde Podemos reventó los pactos que se estaban tejiendo con Más Madrid. De haberse fraguado, habrían sido los primeros experimentos de unidad en la línea con la operación que busca Sumar de cada a las próximas elecciones generales.