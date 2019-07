"El Estado ha permitido que los militares estemos mal atendidos, mal administrados y con unas retribuciones que no se corresponden con el trabajo realizado y con las condiciones en que el mismo se efectúa. Retribuciones que, por ello, ni son justas ni son dignas". En plena lucha por la equiparación salarial de policías y guardias civiles, los militares también han alzado su voz para denunciar una situación insostenible: "No vamos a esperar más".

Desde la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) recuerdan que la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, determinó que durante la última campaña electoral no se hablase de la actualización de las retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero dos meses después de los comicios, el tema sigue sin salir con la excusa de que "el Gobierno se encuentra en funciones".

"Los militares nunca estamos en funciones y ni nosotros ni nuestras familias podemos esperar más", señalan a la ministra. Y es que, aunque la discriminación salarial ocupa el centro de sus reivindicaciones, no es la única. Así, denuncian que las convocatorias de acceso están tan mal diseñadas que permiten que muchas plazas queden vacantes, las academias no cumplen con los números de ingresados y las convalidaciones son casi inexistentes en algunas escalas. A esto hay que sumar, las horas extraordinarias, las jornadas prolongadas, la movilidad geográfica, la realización de guardias, etc., que apenas tienen compensación en descansos y, mucho menos, mediante las retribuciones.

Una situación que se agrava si tenemos en cuenta que los militares no tienen derecho a huelga, lo que dificulta sus reivindicaciones y el uso de “herramientas” adecuadas para la defensa de sus intereses profesionales, tal y como señalan desde AUME. Sin embargo, desde la asociación recuerdan que hay iniciativas parlamentarias aprobadas por unanimidad o con un muy amplio apoyo que establecen y concretan "la obligación del Gobierno de atender a todas estas cuestiones y de hacerlo de manera inmediata, urgente e inaplazable".