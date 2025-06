Macroencuesta autonómica (I): corrupción y cloacas arrasan el poder territorial del PSOE

Del «caso Koldo» al «caso hermanito», pasando por la investigación a la mujer de Pedro Sánchez o la que afecta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Las sospechas de corrupción llevan tiempo asentadas en el Gobierno, en el PSOE y en el entorno más cercano del jefe del Ejecutivo, y ahora se han acrecentado más si cabe tras conocerse cómo una «fontanera» de Ferraz, Leire Díez, buscaba trapos sucios no solo de políticos del PP, sino sobre todo de jueces, fiscales y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan estas causas. Y todo, ante el silencio y la falta de explicaciones de un partido y un Gobierno que se aferran al mantra de que todo es un «montaje», mientras no dudan en atacar a los magistrados poniendo en duda sus investigaciones.

De fondo, cesiones y más cesiones a esos socios que auparon a La Moncloa a un Sánchez que ahora se ve obligado a hacer equilibrios para mantenerse en el poder, provocando una de las mayores parálisis legislativas que se recuerdan ante la imposibilidad de contentar a todos.

Una realidad que ya se empieza a notar en las urnas, sobre todo en las que se colocan en las diferentes autonomías españolas, cuyas primeras dos citas llegarán el próximo año, pues Andalucía y Castilla y León serán las primeras que sondeen a los ciudadanos. Y la demoscopia, al menos por el momento, no augura nada bueno para el partido del Gobierno, que ve cómo, si hoy se celebrasen unas elecciones en los territorios, perdería fuerza y apoyos en prácticamente todos ellas. Ni siquiera los "fichajes" del presidentes en varias de estas regiones logran levantar unas siglas en caída.

Es lo que se desprende del último macrosondeo de NC Report para LA RAZÓN, en el que se analizan las 17 comunidades. Un estudio que refleja que la realidad política y judicial no solo lastra a los socialistas en prácticamente todos los territorios, sino que además hace que en algunas de ellas se queden sin posibilidades de reeditar gobiernos autonómicos a los que accedieron en solitario o gracias a otras formaciones.

En esta primera entrega se analizan los resultados en seis de ellas, entre las que se encuentran esas dos primeras que llamarán a sus ciudadanos a las urnas, además de la Comunidad de Madrid, Asturias, Extremadura y la Comunidad Valenciana. Y la radiografía muestra ese voto de castigo de los electores al PSOE, aunque también hay al PP, en el caso de esta última región, en donde la gestión de la mortal DANA beneficia a Vox y Compromís. Todas las encuestas se realizaron entre los días 16 y 31 de mayo.

Ayuso afianza más su poder ante un López que resta

Encuesta electoral Madrid T. Gallardo La Razón

El desembarco de Óscar López al frente del PSOE madrileño, a costa de Juan Lobato, no ha supuesto el revulsivo que Ferraz esperaba. Es más, no solo no mejora los resultados de aquel 28 de mayo de 2023, en el que los socialistas madrileños se hicieron con 27 escaños en la Asamblea de Madrid, sino que se deja uno en el camino y cae hasta los 26, acercándose peligrosamente al que fue su peor resultado histórico en esta comunidad: los 24 diputados obtenidos en los comicios de 2021.

Y es que la realidad política nacional se siente mucho en el resto de España, pero si cabe con más fuerza en la capital. No en vano, es, junto al de Cataluña, el Parlamento autonómico con más escaños, y Madrid es la circunscripción que más representantes aporta al Congreso en unas generales.

Así, el sondeo de NC Report desvela como, mientras el PSOE se hunde, el PP de Isabel Díaz Ayuso gana aún más fuerza y afianza su poder con tres escaños más, elevando su mayoría absoluta desde los 70 a los 73 diputados: el 49,9% de los votos.

Es el único partido que mejora sus resultados, pues Más Madrid, formación también envuelta en escándalos como el «caso Errejón» y cuya cara más visible es a día de hoy Mónica García como ministra de Sánchez, pierde dos. Mientras, Vox mantiene el tipo y conserva intactos sus once representantes.

Como datos destacables, dos: el PSOE es el que más votantes manda a la abstención y la mayoría de nuevos electores (43,3%) elegiría la papeleta del PP.

Montero sella el peor resultado de los socialistas

Encuesta electoral Andalucía T. Gallardo La Razón

Otra comunidad en la que ha desembarcado una candidata cercana al presidente del Gobierno. El objetivo era claro: recuperar un tradicional bastión socialista que les fue arrebatado en 2018 por el PP de Juanma Moreno. El presidente andaluz ya demostró en las siguientes elecciones, las de 2022, que llegó para quedarse, consiguiendo una mayoría absoluta que no solo a día de hoy mantendría, sino que afianzaría aún más sumando otro diputado y situándose en los 59 (la frontera se sitúa en los 55).

Y frente a los populares, un PSOE que ha apostado por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda para hacerle frente. Y un partido, además, marcado por el caso de los ERE. El resultado: si los andaluces fuesen hoy a las urnas los socialistas caerían de los 30 a los 28 escaños, firmando de esta forma el peor dato de esta federación en unos comicios autonómicos, récord que hasta ahora tiene Juan Espadas, con sus 30 de 2022.

El sondeo muestra también que Vox mantiene sus 14 escaños de las pasadas elecciones, algo que también consigue Adelante Andalucía con los dos que logró. Y junto al PP, la otra formación que mejoraría sus resultados es la coalición Por Andalucía, que pasaría de cinco a seis.

En esta comunidad, al igual que en Madrid, es el PP de Moreno la opción más atractiva para los nuevos electores y el partido que más fideliza de todos. Eso sí, Adelante Andalucía es el que más exvotantes manda a la abstención, seguido de Por Andalucía.

Mañueco roza la absoluta y el PSOE de Martínez toca fondo

Encuesta electoral C. y León T. Gallardo La Razón

Al actual presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, no le afecta ni la salida de Vox del Ejecutivo regional ni el desembarco en la comunidad de un sanchista colocado a dedo: Carlos Martínez. De hecho, todo lo contrario: mejora sus resultados de 2022 y saca aún más distancia a un PSOE que hace tres años se acercaba peligrosamente. En concreto, tal y como muestra la encuesta de NC Report para LA RAZÓN, Mañueco pasaría, de cara a los comicios de 2026, de 31 a 39 escaños, a solo dos de los 41 que marcan la mayoría absoluta en la comunidad.

Tras ellos, un PSOE que pierde mucho fuelle y cae desde los 28 representantes a los 24, bajando hasta el 28,6% de los votos y con nulas posibilidades de armar un Gobierno alternativo. Es más, esos 24 parlamentarios supondrían el peor resultado histórico para los socialistas, cifra que hasta ahora estaba en los 25 que logró Tudanca en 2015.

También pierde representantes Vox tras su divorcio del PP, concretamente tres diputados, quedándose en tan solo 10. Y el último partido que se deja asientos en el camino es Soria ¡Ya!, que pasa de los tres de 2022 a dos. Junto a ellos, Ciudadanos, desaparecido prácticamente de la esfera política y que haría lo mismo con el único parlamentario que les queda en las Cortes de Castilla y León.

Mientras, UPL gana un escaño (de tres a cuatro), y Podemos y Por Ávila mantiene el que lograron. Y, de nuevo, el PP es el que más fideliza y la opción preferida de los que votarían por vez primera.

La coalición de Barbón con la marca de IU corre peligro

Encuesta electoral Asturias T. Gallardo La Razón

Tras las elecciones autonómicas de 2023, el PSOE de Adrián Barbón (19 escaños) y la coalición Convocatoria por Asturias, encabezada por IU y liderada por Ovidio Zapico (tres escaños), alcanzaron un acuerdo de gobierno. Así sumaban 22 escaños, a uno de la mayoría absoluta, aunque en el debate de investidura contaron con el apoyo de la única diputada de Podemos. Una situación que, de repetirse hoy los comicios, tal y como se desprende del sondeo, tendría difícil reeditarse, al menos con tanta facilidad como entonces.

Las cuentas que saldrían de las urnas no serían tan claras. Y es que, por un lado, los socialistas perderían un escaño, quedándose en 18, los cuales sumados a los tres que conservaría Convocatoria por Asturias y el que mantendría Podemos, elevaría el total a 22. Y por otro, el PP aumentaría sus apoyos con dos diputados, pasando de 17 a 19, los cuales, unidos a los 4 que conservaría Vox, les llevarían a una mayoría absoluta justa. Porque el otro partido que podría tener algo que decir, Foro, se dejaría en el camino el único representante que obtuvo en 2023. Así, la Cámara autonómica perdería una formación.

Unos resultados ajustados que se explican en cierto modo por los movimientos de votantes entre partidos: mientras el PSOE «regala» un 8,6% al PP, un 4,2% a Convocatoria y un 5,5 a la abstención, Foro hace lo propio con un 13,9% a los populares, un 7% a Vox y un 13,7% a la abstención. Y, como en la mayoría de regiones, la formación que más fideliza es el PP, con el 87,9 % de «repetidores».

El caso del «hermanito» ya pasa factura a los socialistas

Encuesta electoral Extremadura T. Gallardo La Razón

El caso que afecta al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y, por extensión, al secretario general de los socialistas extremeños y ahora aforado en la Asamblea regional, Miguel Ángel Gallardo, es no solo uno de los más mediáticos, también de los que más daño están haciendo a las siglas socialistas, pues afecta tanto al líder de la formación y jefe del Ejecutivo, como a la federación regional. Y el «salvavidas» utilizado por Gallardo para tratar de salir beneficiado con un nuevo tribunal, tampoco les ayuda.

Tanto es así que respecto a las elecciones de 2023, el PSOE se dejaría dos escaños muy importantes y cae de los 28 a los 26. Así, si antes sumaban con Podemos 32 diputados (la mayoría absoluta está en los 33), ahora se situarían en los 30.

¿Y dónde van esos dos representantes? Pues se reparten a partes iguales entre Vox y el PP de la presidenta Guardiola, que crece hasta los 29, mientras que los primeros pasarían de cinco a seis. De este modo, en el caso de que se llegase a reeditar el pacto de 2023, ambas formaciones lograrían juntas 35 parlamentarios autonómicos. Sin embargo, las encuestas ya muestran como el crecimiento de los populares puede ir a más a costa del daño que la corrupción inflige a los socialistas.

Tal es el descontento de los extremeños con el PSOE, que es ya el segundo partido que menos fideliza (84,3%) y manda a un 5,2% de sus antiguos electores al PP, además de un 2,1% a Podemos. Y Vox, por su parte, «regala» un 10,2% de votos a los populares.

La DANA castiga a PP y PSOE y beneficia a los extremos

Encuesta electoral Comunidad Valenciana T. Gallardo La Razón

El castigo de los ciudadanos no solo tiene en cuanto los supuestos casos de corrupción, sino que hay otros elementos que dirigen su voto a unas siglas u otras. Es algo que se ve claramente en la Comunidad Valenciana, donde por encima de todo está la mortal DANA del pasado 29 de octubre. Y, más en concreto, la gestión política, tanto del Gobierno central de Pedro Sánchez como de la Generalitat del popular Carlos Mazón. Dos extremos en los que confluyen las iras de los ciudadanos ya sea por la falta de previsión, la lenta reacción o el nulo apoyo posterior a los afectados.

Un cóctel este que se traduce en que se traduce en que, por un lado, el PP perdería seis escaños respecto a 2023, pasando de 40 a 34. Y, por otro, el PSOE se dejaría otros dos, de 31 a 29. Ocho diputados que se repartirían a partes iguales tanto Vox como Compromís. Los de Abascal crecerían así desde los 13 a los 17, mientras que los de Baldoví subirían de 15 a 19.

Aun así, la suma de Vox y PP, que acaban de sacar adelante los presupuestos pese a su difícil relación, seguiría superando la mayoría absoluta, situada en 50 escaños.

Pero además, ese hartazgo de los valencianos también se traduce en el que esta sería, de las autonomías analizadas, en la que más aumentaría la abstención, más de cuatro puntos. En concreto, el 37,1% no iría a las urnas. Y otro dato más: de los partidos que lograrían representación, el PP es en este caso el que menos fideliza, frente a Compromís, el que más. Eso sí, los nuevos votantes prefieren a los populares.