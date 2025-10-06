Maniobras militares de Francia y Marruecos cerca de la frontera con Argelia

Las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos y sus homólogos franceses lanzaron un ejercicio militar conjunto, denominado "Sharqi 2025", en la región de Tafilalt, cerca de Errachidia, no lejos de la frontera con Argelia. "Este nuevo ejercicio refleja la sólida cooperación militar entre Rabat y París y destaca la importancia de la coordinación para afrontar los retos de seguridad en entornos desérticos hostiles", informan medios marroquíes..

Según el Ministerio de Defensa francés, las maniobras tienen como objetivo "reforzar la interoperabilidad entre las fuerzas militares de ambos países y consolidar la cooperación estratégica en un entorno geográfico y climático complejo, incluidas las montañas del Atlas y el Sahara marroquí, con temperaturas extremas entre la noche y el día".

En el lado galo estaban presentes elementos de la 4ª Brigada de Combate Aéreo, helicópteros de combate Tigre y NH90 de la 5ª División de Helicópteros de Combate, un batallón del 1er Regimiento de Cruceros (1er RC) y una compañía del 1er Regimiento de Fusileros (1er RT).

Por el lado marroquí participaron unidades de las Fuerzas Armadas Reales, apoyadas por helicópteros Gazelle y vehículos blindados M1A2 Abrams.

Según el Ministerio de las Fuerzas Armadas francés, el ejercicio se llevó a cabo según un escenario de simulación de un ataque a Marruecos que amenazaría su integridad territorial, lo que requeriría una respuesta militar conjunta entre ambas partes en el marco de alianzas estratégicas.