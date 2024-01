Marta Lois (Sumar) dejará el escaño en Madrid antes de la campaña gallega, a pesar de los pronósticos a la baja

Una de las incógnitas hasta ahora en la izquierda alternativa al PSOE, después de confirmar que se presentaría a las elecciones gallegas era saber si la cabeza de lista por Sumar, la portavoz nacional en el Congreso, Marta Lois, dejaría o no su escaño por La Coruña en Madrid ante la previsión de que su formación no saque representación en el parlamento gallego.

Sumar se arriesgará en Galicia a pesar de que los pronósticos, por ahora, no vaticinan posibilidad de que el partido saque escaño en las próximas elecciones del 18 de febrero. Así lo ha confirmado este miércoles la líder de Sumar, Yolanda Díaz en una entrevista en RNE. Esta es la tónica general que siguen los diputados nacionales que deciden liderar una candidatura en elecciones autonómicas, a pesar de que no existe obligación a ello. Es el caso del diputado de Ciudadanos, Edmundo Bal, que decidió no dejar su escaño en el Congreso de los Diputados ante el riesgo -como finalmente ocurrió- de no sacar un acta cuando se presentó como candidato naranja las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid. Sí lo hizo, sin embargo, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, cuando dejó su cargo como vicepresidente del Gobierno y su escaño en la Cámara Baja, para competir con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La vicepresidenta segunda del Gobierno aseguró que su portavoz Marta Lois dejará su acta en el Congreso para "emprender la campaña gallega y que el 18 de febrero haya cambio en Galicia", aunque no desveló cuando se materializaría esta decisión. La campaña electoral comenzará el próximo 2 de febrero, por tanto, su renuncia llegará antes de esta fecha. La próxima ocasión en la que Marta Lois acuda a Madrid al Congreso de los Diputados será después de Reyes. El 8 de enero, el Congreso de los Diputados debatirá las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía. Será entonces cuando, presumiblemente, comenzará la transición en Sumar para reorganizar el grupo parlamentario.

La líder de Sumar defendió que Lois es una "mujer muy querida en la universidad de Santiago de Compostela" además de una "gran investigadora en ciencia política y en género, y una feminista muy reputada en el conjunto del país". Díaz llamó a los "progresistas" a salir a votar masivamente en Galicia y aseguró que si, como en el 23j, "800.000 progresistas se movilizan" habrá cambio en Galicia.

Las elecciones en Galicia serán la gran prueba de fuego del partido de Yolanda Díaz, al tratarse de su cuna. Unos comicios que llegan en medio de la guerra abierta con Podemos y después de que su militancia rechazara presentarse en coalición con Sumar. Las opciones de que la izquierda logre mayoría en el Parlamento gallego se escapan y en parte es por la división de candidaturas. Hasta cuatro opciones de izquierda se presentarán al 18J. Sin embargo, ella misma rechaza atribuirse esa responsabilidad. "No, en absoluto", respondió a la pregunta de si la vicepresidenta "se la juega" en estos comicios. Sobre la división entre Sumar y Podemos, Díaz aseguró que tienen proyectos diferentes y aseguró que su proyecto es el de las "mayorías sociales y de la gente trabajadora".