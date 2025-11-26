Mauritania rescata 132 senegaleses que se dirigían en un cayuco a Canarias

La Guardia Costera mauritana ha rescatado a los ocupantes de un cayuco en peligro con 132 inmigrantes a bordo. La embarcaciónfue llevada al puerto de Nuadibú. La embarcación había partido de Gambia. Entre los pasajeros había 104 senegaleses, 22 gambianos (incluidas 10 mujeres) y seis guineanos. El grupo también incluía a 10 menores y un bebé de cuatro meses. Se dirigían a Canarias.

Este suceso se produce menos de 48 horas después de una operación similar con otra embarcación procedente de Guinea.

Según relatos de supervivientes, la travesía duró seis días en el mar. Los pasajeros del cayuco, abarrotada, quedaron abandonados a su suerte después de que los capitanes abandonaran la embarcación debido a la escasez total de combustible. Fue la Guardia Costera mauritana la que posteriormente localizó el barco a la deriva y procedió a remolcarlo hasta Nouadibu, donde se hizo cargo de las personas rescatadas.