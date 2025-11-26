Ábalos va a por Yolanda Díaz y le pide que aclare quién usó su vivienda ministerial durante la pandemia

El exministro de Transportes y antiguo secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha cargado contra la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y le ha pedido que comunique a los españoles quienes fueron los inquilinos que compartieron su vivienda en el estallido de la Pandemia. "Y ya que nos ponemos tan estupendos, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello", ha asegurado en sus redes sociales.

Sin cambiar el tono con el que ha confirmado la existencia de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, para certificar el apoyo de los nacionalistas en la moción de censura contra el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Ábalos ha eludido responder con insultos ante las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. "Antes de llamarme 'golfo', señora vicepresidenta y ministra de Trabajo, mejor sería que recordara qué papel jugó cada uno durante la pandemia de COVID-19. No sé cuál fue el suyo, pero si sé cuál fue el mío", ha asegurado.

Recordando la "tranquilidad" que utiliza la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno para informar a la sociedad desde el Consejo de Ministros de las decisiones relacionadas con el mercado laboral, uno de los cuatro integrantes del Peugeot que se encuentra imputado por la trama Koldo al borde de entrar en prisión, ha reclamado a la ministra de Trabajo que "valore su presunción de inocencia" ya que ensalza los valores fundamentales del estado de derecho de manera recurrente. Cabe recordar que el reclamo del exministro llega a menos de 24 horas para que el juez Leopoldo Puente tome la decisión sobre su futuro. Mañana decidirá si el exministro de Transportes entra en prisión por su implicación en el caso Koldo y se queda sin la capacidad de ejercer sus derechos y deberes en el Congreso de los Diputados

La figura del hermano de Sánchez sobrevuela el mensaje de Ábalos

Aunque no se haya realizado una mención de manera directa al presidente del Gobierno, la última frase del mensaje publicitado por Ábalos desliza que los familiares de los altos cargos residieron durante la Pandemia en las viviendas asignadas para sus ministros. "Nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello", ha asegurado.

El hermano del presidente del Gobierno, junto con el candidato del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se encuentran imputados por varios delitos relacionados con el tráfico de influencias que tendrán que aclarar el próximo mes de febrero. De la misma manera, se especula con que el hermano del presidente, David Sánchez, residió en la Moncloa mientras aseguraba vivir en Portugal. Su objetivo es obtener diversos beneficios fiscales y tributarios.

Todo apunta a que, con estos mensajes, Ábalos está buscando limitar la posible pena de prisión. Desde su entorno han asegurado que no caerá solo y se encuentra dispuesto a llegar a un pacto con la Justicia.