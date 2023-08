La mayoría del PP en el Senado le reserva la capacidad de veto

El Senado siempre ha sido una Cámara territorial de segunda lectura de las leyes que venían del Congreso de los Diputados. Fue tras la llegada de Alberto Núñez Feijóocomo líder del PP cuando sus pasillos volvieron a llenarse de una expectación que antes no tenía. Y es que al ser nombrado el líder del PP senador por designación autonómica y no contar entonces con escaño en el Congreso, [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/20220508/irzatgcxanc25htrlpq2ygzgou.html|||las batallas dialécticas entre Pedro Sánchez y Feijóo se desplazaron a esta Cámara]].

El pasado 23J las urnas determinaron [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/elecciones/generales/feijoo-gana-sanchez-bloquea_2023072464bdb61bbcaee00001945ad3.html|||un bloqueo institucional en la gobernabilidad]] lo que quedó reflejado en la aritmética del Congreso. Sin embargo, el PP logró la mayoría absoluta del Senado. Los populares obtuvieron 120 escaños y 23 asientos de denominación autonómica en la Cámara Alta. De esta manera creció aumentando hasta en 37 senadores más su representación con respecto a la pasada legislatura por lo que tendrá un total de 143 asientos.

La fuerte subida de los populares se nutrió tanto del retroceso del Partido Socialista como del desplome que sufrieron algunas de las diferentes formaciones nacionalistas y regionalistas que concurrieron a las urnas. En el caso del partido que lidera Pedro Sánchez, perdió 21 senadores en relación a la pasada convocatoria, hasta sumar 72, más los 19 parlamentarios que tiene designados. A ellos se sumaría el parlamentario por Ibiza-Formentera, donde los socialistas se han presentado a las elecciones al Senado en coalición con Sumar, EUIB y ARA.

Los partidos nacionalistas -indispensables para la conformación de un gobierno de izquierdas en el Congreso- y regionalistas han desaparecido directamente de la Cámara Alta. Así ha ocurrido, por ejemplo, con Aragón Existe, que ha perdido los dos representantes que había logrado en los comicios de 2019. Junts también ha perdido a tres de sus senadores -se ha quedado con uno- y lo mismo le ha sucedido al Partido Nacionalista Vasco (PNV), que se ha dejado por el camino a cinco de los senadores que tenía hasta quedarse con sólo cuatro.

Diferente capacidad de influencia

Pero, esta mayoría absoluta en el Senado, ¿en qué se traduce?

Las dos Cámaras de representación institucional no tienen la misma capacidad de influencia. El Senado ocupa una "posición de segunda lectura" a la hora de aprobar las leyes que vienen del Congreso de los Diputados que es el encargado de legislar y tramitar las normas. Si la ley es aprobada por la Cámara Baja, esta pasa al Senado. Sin embargo, sólo hay un caso en el que la Cámara Alta tiene prioridad temporal sobre la Cámara Baja: enlos proyectos del Fondo de Compensación Interterritorial,ya que el Senado es la que tiene la representación territorial.

Una vez que la norma pasa del Congreso al Senado, estepuede aprobar el texto como está, vetarlo o enmendarlo. En el primer caso, la ley entra en vigor.

En el caso de que sea enmendada la norma, la ley en trámite volvería al Congreso y sería aprobada por mayoría simple (más síes que noes), o puede que no salga adelante. De ser aprobadas, las enmiendas del Senado se incorporan al texto definitivo de la ley si el Congreso las ratifica con la mayoría simple.

El derecho a veto

El problema está en si el Senado veta la ley porqueeste veto puede ser levantado por el Congreso, pero para ello necesitaría una mayoría absoluta (la mitad más uno) dentro de los dos meses siguientes o una mayoría simple una vez transcurrido dicho plazo, lo que supondría retrasos en la norma a aplicar.

Si el Senado no aprueba enmiendas o vetos el proyecto queda definitivamente aprobado como ley. Se traslada entonces al Gobierno a efectos de su sanción y promulgación por el Rey y publicación subsiguiente en el Boletín Oficial del Estado.

El hecho de que un Gobierno logre conformar una mayoría de investidura no supone el hecho de que no tenga que batallar por cada ley que lleve al Congreso ya que no cuenta, tras los resultados del 23J, con la aritmética suficiente para gobernar sin negociar cada una de ellas. Esto es lo que ocurre con los Presupuestos Generales del Estado ya que sigue el mismo proceso que las normas. El techo de gasto, por ejemplo, también depende del Senado

Las principales funciones del Senado son lalegislativa, la presupuestaria y la de control del Gobierno. Además, actúa como Cámara de representación territorial. Otras funciones relevantes son las relacionadas con la autorización de determinados tratados o convenios internacionales y con la designación de miembros de otros órganos.

Funciones

El Congreso de los Diputados y el Senado comparten varias funciones con un poder de decisión muy similar y donde los partidos y mayorías pueden afectar. Ambas Cámaras tienen el mismo poder para ratificar los acuerdos y tratados internacionales,de forma que sean parte del ordenamiento jurídico. Si no hay acuerdo entre estas, se constituye una Comisión Mixta con el mismo número de diputados que senadores para llegar a un consenso. Si no, se debe aprobar por mayoría absoluta en el Congreso. Y, si no hay acuerdo, no hay una convalidación posterior.

También tiene capacidad de nombrar determinados altos cargos por su cuenta o conjuntamente con el Congreso de los Diputados. La Cámara Alta elige a cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, 10 de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (que lleva bloqueado desde finales de 2018) y seis de los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas. Junto con la Cámara Baja, nombra al Defensor del Pueblo.

Las leyes orgánicas y las que afectan a derechos fundamentales deben ser aprobadas en ambas Cámaras, lo que significa que el Senado puede tener cierta influencia en estas áreas.

Además, al ser la Cámara de representación territorial, tiene facultades iguales e incluso exclusivas sobre integración territorial. El Senado es quien autoriza los acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas y la disolución de las organizaciones de las corporaciones locales si su gestión es gravemente dañina para los intereses generales. También puede permitir al Gobierno aplicar las medidas del artículo 155 de la Constitución si la Cámara Alta lo aprueba por mayoría absoluta -una mayoría con la que cuenta el PP en esta legislatura-. Se hizo en 2017 y, aunque el PP contaba con la mayoría absoluta decidió pedir el apoyo también de otras fuerzas parlamentarias como el PSOE. Entonces, la aplicación del artículo 155 de la Constitución fue un proceso por el que el Gobierno intervino la autonomía de Cataluña, desde las 20:26 horas del 27 de octubre de 2017 hasta las 12:41 horas del 2 de junio de 2018.

¿Y la reforma del Senado?

La reforma del Senado fue una de las grandes tareas con las que soñaba uno de los padres de la Constitución:[[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/historico/9508-el-hombre-que-abria-el-senado-GLLA_RAZON_427429/|||Manuel Fraga.]]De hecho, durante los años que estuvo en el Senado trabajó en su despacho con esta idea que no pudo llegar a materializar tras fallecer el 15 de enero de 2015.

Y es que, para llevar a cabo una reforma del Senado,requeriría un cambio en la Constitución, ya que su estructura y funciones están establecidas por la misma. Para llevar a cabo una reforma constitucional, se necesitaría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso (Congreso de los Diputados y Senado) y, posteriormente, la aprobación en referéndum. Una Cámara de representación autonómica, que es lo que siempre se ha querido hacer,operaría dando mayor poder a las regiones o autonomías dentro del país. Cada autonomía tendría una representación en el Senado, proporcional a su tamaño o población, y se encargaría de defender sus intereses y legislar sobre asuntos regionales. Esto puede ayudar a descentralizar el poder y asegurar una mejor representación de las diferentes comunidades del país.

La iniciativa para proponer la reforma del Senado podría ser presentada por el Gobierno, a través de una proposición de ley, o por el Congreso, a través de una proposición de reforma constitucional. El proceso legislativo sería similar al de otras leyes, pero con el requisito de alcanzar esa mayoría cualificada en ambas Cámaras. -Las reformas constitucionales suelen ser procesos complejos y requieren un amplio consenso político y social, ya que afectan a la estructura y funcionamiento del Estado- una estabilidad con la que no se cuenta en estos momentos.

Diversos partidos políticos y grupos han propuesto diferentes ideas para reformar el Senado, incluyendo cambios en su estructura, funciones y representación territorial. Algunos han abogado por su supresión, mientras que otros han sugerido fortalecer su papel como Cámara de representación territorial o transformarlo en una Cámara de segunda lectura para revisar y enriquecer la legislación aprobada en el Congreso de los Diputados. Aun así, quien tiene el control de la Cámara Baja es quien tiene la capacidad de decisión.