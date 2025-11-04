El ministro Torres a Koldo: "Pedro siempre tendrá y José Luis mi lealtad. Y tú me ayudas en todo"

El ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres departió con Koldo García acerca de miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez, cargando duramente contra el exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat Catalana, Salvador Illa. De él llegó a decir que quería el "enfrentamiento" y que lo tendría. "Pero va a hacer que todo Dios vaya contra el gobierno central.. ¡¡TODO DIOS!!!", expuso. Del mismo modo, trasladó a su interlocutor que él siempre sería fiel a "Pedro" y a "José Luis".

"NO HAY P*** MANERA CON ILLA!! Le he pedido un jodido mes de prueba sólo y ni así. Quiere el enfrentamiento y mañana lo tendrá! Yo no puedo llevar a la ruina a Canarias (Sic), escribió el 2 de diciembre de 2020, según consta en los anexos del nuevo informe de la Guardia Civil a los que ha tenido acceso LA RAZÓN. Koldo, con quien departió directamente los contratos de mascarillas en plena pandemia, le trasladó que le entendía y le pidió que intentara "suavizar" el tema.

El entonces presidente canario le respondió que le daban ganas de "tirar la toalla". "Estoy al límite.. No quiero que me ayuden. Solo quiero que no me jodan", le respondió y siguió: "¿Estas con José Luis? Solo me queda Pedro. Lo intentaré pero si esto no sale por el capricho de un compañero, Illa, me bajo. No aguanto más. Presentaré el recurso y buscaré la manera de apartarme. Tengo una tremenda fortaleza pero no peleo contra muros. Disculpa me desahogue. Me eligieron para defender Canarias y nací y moriré socialista. Pero no puedo más", expuso.

"Si se quiere yo sea un Page, un Lambán, o un tocahuevos pues será por tíos como Illa"

El asesor de Ábalos le respondió que le ayudaría en todo: "Te doy mi palabra". La UCO sospecha que Aldama le pagó 10.000 euros mensuales durante los años que operó la trama precisamente para que le abriera las puertas en la Administración y también para tener contacto directo con el ministro. De ahí que Koldo mediara para impulsar los contratos de mascarillas entre el gobierno canario y Soluciones de Gestión.

Mensaje entre Koldo y Torres La Razón

Por ese motivo el que fuera chófer del PSOE le tendió la mano en el asunto. "No te preocupes. Ya me desahogué. Pero si se quiere yo sea un Page, un Lambán, o un tocahuevos pues será por tíos como Illa. Pedro siempre tendrá y José Luis mi lealtad pero debe de ser un niño hace décadas.. Y tú me ayudas en todo!", le respondió el entonces presidente canario, quien, acto seguido, le preguntó: "Pregúntale a José Luis si le parece que le caiga a Pedro como opción desesperada".