Ministros en campaña para diluir el rearme europeo

De hacer pedagogía a ponerse de perfil. Los datos demoscópicos que llegan al Gobierno confirman que el electorado socialista vive con una enorme contradicción y distancia el debate sobre el rearme europeo. Es verdad que ha aumentado el apoyo al gasto en defensa, pero no lo suficiente como para que le compense a Pedro Sánchez, desde el punto de vista político, colocarse esta vez al frente de la bandera europeísta.

Las partidas no ejecutadas que se están rascando de otros ministerios y el fondo de contingencia no dan para cumplir con la celeridad requerida por Bruselas y por la OTAN. Además, por mucho que se está hablando del crecimiento económico, incluso en el mejor de los supuestos el hito del 2% de inversión sí que afectará al Estado de Bienestar, ya que el exceso de recaudación no podrá ir destinado a cubrir los agujeros que siguen existiendo en él.

Para combatir el problema, el PSOE hará campaña, pero no en base a la pedagogía que exige lo que ya está acordado en el Plan ReArm Europe/Readiness 2030, sino sobre el discurso bajo el que se cobijó el presidente en su comparecencia en el Congreso de los Diputados: nada de hablar de rearme, y sí de ciberseguridad y de protección de fronteras.

Los ministros tendrán que dedicarse a divulgar este mensaje buenista que llevará en su frontispicio el eslogan de que no se tocará el gasto social.

En el seno del Gobierno reconocen que lo único que han conseguido es ganar tres meses, hasta el verano, para afrontar la dura realidad: la presión de una OTAN para que se acelere el objetivo del 2% del PIB que choca frontalmente con la ausencia de presupuestos y con el rechazo de los aliados de investidura.

La mano de Yolanda Díaz a Podemos

En el seno del Gabinete socialista preocupa que el presidente ya no pueda moverse en el ámbito europeo con la misma soltura que lo hizo en la pandemia o en la negociación de la excepción ibérica. Y también preocupa el espacio que este debate da a Yolanda Díaz, a la que ya ven en modo electoral y a la que ya dan «por perdida», dure lo que dure la legislatura.

En este contexto, la dirección socialista tampoco confía en que pueda concretarse el llamamiento de Yolanda Díaz a la reconciliación de la izquierda, es decir, entre Sumar y Podemos. La vicepresidenta mete presión, pero ella sabe mejor que nadie que ese reencuentro exige como condición primera para sentarse a hablar que dé un paso atrás, y que esta vez, a diferencia de lo que ocurrió en las últimas generales, el mando se lo queden los morados. Los satélites a la izquierda del PSOE luchan por ver quién se enfrenta con más dureza al rearme europeo, y ahí el PSOE no puede ganar.