La "modificación" del puesto del hermano de Pedro Sánchez para no sacarlo a concurso: "Evita muchos problemas"

Desde el Gabinete de Presidencia de Miguel Ángel Gallardo –investigado por un posible tráfico de influencias en la contratación en 2017 del hermano del presidente del Gobierno, como coordinador de conservatorios– se ordenó «no hacer mención» a la «creación» de un puesto de trabajo de jefe de la Oficina de Artes Escénicas –que a partir de 2022 pasó a ostentar David Sánchez– y enmarcar ese cambio en la relación de puestos de trabajo en una mera «modificación» del cargo que ya ocupaba.

Según consta en el informe de análisis de los correos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado julio, de esta forma el director de Presidencia y Relaciones Institucionales de Gallardo, líder de los socialistas extremeños, advertía de que se evitaban «muchos problemas, no solo de justificación, sino de provisión». Y es que si se planteaba como un puesto de nueva creación, avisaba en un correo remitido el 24 de octubre de 2022 a María Emilia Parejo, coordinadora del área de Igualdad, con copia a la directora de Recursos Humanos de la Diputación, Juana Cintas, había que «proveerlo reglamentariamente» –es decir, sacar esa plaza a concurso– y eso resultaba «inviable». Finalmente, esa referencia se eliminó y David Sánchez asumió el puesto de responsable de Artes Escénicas sin que mediara concurso alguno.

La objeción del área de Presidencia, haciendo hincapié en que lo que se planteaba era «simplemente un cambio de denominación» del puesto –y, también de adscripción, pues pasaba a depender jerárquicamente del área de Cultura y no de conservatorios–, provocó ese mismo día una sucesión de correos electrónicos entre altos cargos de la Diputación que culminó con la modificación de la ficha que recogía los cometidos del puesto en la Oficina de Artes Escénicas. «Tienes razón con lo de la creación, se me ha escapado», contestaba la responsable de Igualdad. La directora de Recursos Humanos corroboraba en otro mensaje que el cambio requerido se había llevado a cabo: «Mirad cómo lo he dejado». Y acompañaba la ficha de «transformación puesto Cultura jefe Oficina Artes Escénicas». En la misma, la casilla de «formación requerida» estaba en blanco, como en borradores anteriores intercambiados, lo que según señala la Guardia Civil se justifica porque en la ficha de coordinador de conservatorios (puesto que hasta ese momento ocupaba David Sánchez) «no se pormenorizaba ningún dato al respecto». En ese documento se especifica también que el hermano del presidente del Gobierno mantiene sus retribuciones y complementos salariales (que sumaban 3.435 euros brutos al mes).

Una vez llevada a cabo esa modificación, desde Presidencia se da el visto bueno al documento, que se remite por correo electrónico para su aprobación a los miembros de la Comisión Técnica encargada de dar el visto bueno. No obstante, y por si hay alguna duda, se les hace notar que esa modificación del puesto de trabajo de David Sánchez –que pasaba así a coordinador de conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas– se encontraba «eximida» del trámite de «negociación y dictamen» por parte de la Comisión. Para la Guardia Civil también llama la atención que no conste en los documentos que se adjuntan a la Comisión «la repercusión económica de la modificación».

Desde Presidencia también se había hecho llegar a la directora de Recursos Humanos unos meses antes, el 11 de noviembre de 2021, la «pregunta delicada sobre David Sánchez» planteada por el área de Transparencia, que había que contestar –recalcaba– «con cierto rigor». Se trataba básicamente de aclarar los «criterios de selección» frente a otros diez candidatos al puesto con «un currículum ejemplar».

Cintas pide entonces a Personal que «de forma absolutamente objetiva (tipo cronología)» informe sobre el procedimiento que se siguió. Desde Personal se le remite la convocatoria de las bases publicadas en el BOE el 19 de mayo de 2017, la relación de candidatos admitidos y, también, un informe de valoración para la cobertura del puesto, que no había sido publicado «en el tablón de empleo de la Diputación» (acerca de retribuciones, localización del puesto, criterios de valoración y puntuaciones recibidas por cada candidato, el resultado de las entrevistas personales y la propuesta de candidato de la Diputación).

La Diputación otorgó la mayor puntuación a David Sánchez por su «completo currículo» y experiencia profesional en dirección de orquesta, resaltando su «carrera de compositor para obras de orquesta y ballet» y su bagaje «en actividades pedagógicas relacionadas con las funciones del puesto» y su «capacidad de organización de equipos». Valoró, además, su «alto nivel de idiomas y de interrelación con otras instituciones culturales y musicales, nacionales e internacionales». Como director artístico, hacía hincapié en la resolución en la que se decantaba por el hermano de Pedro Sánchez, había impulsado ciclos de música para «promover a jóvenes talentos de todo el mundo.