Moncloa defiende el uso de efectivo para proteger al PSOE: "No es ilegal"

El Gobierno ha defendido este martes el uso de dinero en efectivo para proteger al PSOE, señalado por la Guardia Civil por efectuar pagos superiores a 2.000 euros en gastos de representación del ex secretario de organización José Luis Ábalos. "No es ilegal", ha espetado la portavoz, Pilar Alegría.

El Ejecutivo, a través de la también ministra de Educación, ha insistido en que del informe de la Unidad Central Operativa sobre el patrimonio de Ábalos evidencia que no hay financiación ilegal de los socialistas.

"Sobre el informe de la UCO, lo más importante es que demuestra que no hay financiación ilegal, que todo está fiscalizado por el tribunal de cuentas. Y hay que recordar que pagar dinero en metálico no es ilegal ni es irregular. Y no se hace solo en los partidos. En el Senado, si un senador tiene que hacer un viaje el extranjero, esa dieta se aporta en efectivo, aportando la factura", ha justificado Alegría.