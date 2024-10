Moncloa tilda de "absentismo laboral" el plantón de Ayuso a Sánchez

El Gobierno sigue manteniendo vivo el conflicto institucional con Isabel Díaz Ayuso. Alimenta un choque que le genera rédito político y que le permite debilitar la posición del líder del principal partido de la oposición. Desde la mesa del Consejo de Ministros, foro ya habitual desde el que el Ejecutivo dedica sus invectivas a la presidenta madrileña, Pilar Alegría consideró que su decisión de plantar a Pedro Sánchez y no participar en la ronda autonómica que se está celebrando en Moncloa es un ejercicio de "absentismo laboral".

Más allá de la ironía, en el Gobierno entienden que Ayuso actúa por "capricho" e imponiendo un "tacticismo político interno", algo que ha considerado un "claro error". En este punto, Alegría aprovechó para lanzar una carga de profundidad contra Alberto Núñez Feijóo asegurando que este posicionamiento de la líder de la Comunidad de Madrid supone un "nuevo varapalo" para "el liderazgo menguante" del presidente del PP. Así, la portavoz gubernamental recordó las palabras de éste en una entrevista en septiembre en "El Mundo", en la que señaló que "un presidente de una comunidad no elige al presidente del Gobierno que le toca" y añadió que si "un presidente autonómico no acude al Palacio de la Moncloa, creo que comete un error".

Alegría continuó señalando que "los siete millones de madrileños no pueden estar a expensas de los caprichos de Ayuso", para detallar que "ser presidenta supone atender a todos los madrileños, los que ya han votado y los que no". Por ello, según la portavoz, ello supone "un claro ejemplo de absentismo laboral", repitió porque "supone faltar al trabajar y no cumplir con tus responsabilidades". Asimismo, la portavoz sentenció que "estas reuniones" mantenida entre los presidentes autonómicos y Sánchez "están siendo productivas" porque "se están alcanzando acuerdos beneficiosos para los aragoneses, andaluces, canarios, gallegos, en definitiva para todos los ciudadanos" y destacó que a la comunidad de Aragón, el Gobierno aumentó las ayudas a Teruel gracias al último encuentro mantenido en octubre entre el presidente autonómico Jorge Azcón y Sánchez.

Las reuniones siguen sin Ayuso

Sánchez continuará reuniéndose este viernes con los presidentes autonómicos en La Moncloa para tratar sobre diferentes cuestiones, entre ellas el sistema de financiación autonómica. Así, el jefe del Ejecutivo recibirá a la presidenta del Gobierno balear, Margalida Prohens, a las 09:30 horas, en el Palacio de la Moncloa, y a continuación, a las 11:30 horas, recibirá a la presidenta de Extremadura, María Guardiola. Fuentes de Moncloa anunciaron que tras esta cita, los contactos se reanudarán el próximo viernes 22 de noviembre con la reunión del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, a las 10:00 horas, en el Palacio de la Moncloa. A continuación, Sánchez recibirá al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a las 12:00 horas; posteriormente, el presidente del Gobierno recibirá al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a partir de las 16:00 horas y, finalmente, Sánchez se verá con el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, a las 17:30 horas, en el Palacio de la Moncloa.