El nuevo diccionario sanchista-progresista español

No será referéndum, será "una consulta para valorar un marco de consulta", dice Óscar Puente. No se valora una amnistía, se valora un "alivio penal". No existen fugados, existen "personas que están fuera del país". Pero todo esto no son mentiras, solo "cambios de opinión".

Así ha defendido la izquierda sus múltiples contradicciones a lo largo del tiempo. Pero la hemeroteca es muy cruel y ningún político se libra de que las redes sociales saquen a la luz sus declaraciones del pasado, reciente o no.

En el debate a dos entre Feijóo y Sánchez previo a las elecciones, el análisis posterior dejaba una lista de al menos 20 mentiras, datos falsos o rectificaciones del líder socialista. Sin embargo, el objetivo de la izquierda desde entonces ha sido darle la vuelta a la tortilla, buscando colgar el cartel de la mentira en la espalda de Feijóo. Y de nuevo, hace escasos días, el pasado 30 de septiembre, el presidente en funciones se dirigía al líder popular para dedicarle estas irónicas palabras: "Acostumbrado a mentir, se miente a sí mismo", escribía en sus redes sociales.

Desde entonces, han sido varias las apariciones de sus compañeros de partido y socios de Gobierno con declaraciones puestas en bandeja para los usuarios de redes sociales. La última, protagonizada por Yolanda Díaz, en la que aseguraba que los padres de los colegios le agradecían haber visitado a Puigdemont en Bruselas. A él se refería para pedir «empatía» con aquellas personas "que están fuera de nuestro país", evitando hacer uso de la palabra "fugado". Como si sonase mejor.

La relación habitual de Sánchez y su izquierda progresista con las mentiras ha dejado de sorprendernos, no obstante, seamos claros: es innegable su habilidad para disfrazarlo todo con otras palabras.

El diccionario del sanchismo

Usuarios de redes sociales han creado una extensa lista de palabras utilizadas por la izquierda para ocultar el verdadero significado de sus declaraciones y así evitar las posibles consecuencias de admitir la realidad. Aquí van algunos de los eufemismos a los que recurren políticos como Pedro Sánchez, Yolanda Díaz o Óscar Puente: