Nuevo revés del Congreso al Gobierno: el PP atrae a Junts para rechazar el cierre de las nucleares

Enésimo revés del Congreso al Gobierno. En esta ocasión, el PP, con el apoyo de Vox y la abstención de Junts y Esquerra, ha logrado sacar adelante su iniciativa contra el cierre de las centrales nucleares que ha programado el Gobierno. La energía eléctrica de origen nuclear es fuente más importante en España y representa un 20% de toda la generación de 2023 (último dato actualizado), por lo que es una cuestión de importancia capital y más aun en Cataluña, donde el peso todavía es mayor. Por ello, los dos partidos independentistas catalanes, con 14 diputados, se han abstenido en la votación. En total, la proposición no de ley del PP ha contado con 171 votos a favor y 164 en contra.

En concreto, la proposición no de ley del PP tiene ocho puntos. El primer punto insta al Gobierno a extender "la vida útil de las centrales nucleares" que hay en España, "atendiendo a criterios técnicos y económicos". El segundo punto reclama que se "facilite la sostenibilidad económica" de las instalaciones por el papel fundamental de "esta tecnología en la transición energética, en la garantía de suministro eléctrico seguro y estable y en su contribución a la reducción de los precios del mercado eléctrico y de las emisiones de gases de efecto invernadero". En el tercer punto se apuesta por promover negociaciones con los territorios y los sectores económicos que se vean afectados por el cierre de las siete centrales que hay en España.

En el cuarto punto, se insta a solicitar informes a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y al operador del sistema eléctrico (REE) para que se evalúe "el impacto económico del cierre nuclear programado, así como las implicaciones para la garantía del suministro, atendiendo a las nuevas previsiones contenidas en la revisión del PNIEC". En el quinto punto, se solicita que se adopten "las medidas necesarias para que el sector industrial nuclear español pueda contribuir a los retos y aprovechar las oportunidades que brinda" la nueva legislación europea sobre Industria Cero Emisiones Netas.

En el sexto punto, plantea promover iniciativas legislativas necesarias para la derogación del artículo 10 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética; en el séptimo, se pide revisar el "7.º Plan General de Residuos Radiactivos, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 y el Protocolo de cierre de las centrales nucleares aprobado en marzo de 2019, con audiencia y participación de las empresas titulares, de conformidad con las acciones a las que instamos con anterioridad"; y, finalmente, el último punto apuesta por dar traslado de "todo lo anterior al Comité Especializado para la Seguridad Energética Nacional".

La proposición no de ley no es vinculante por lo que no tiene efectos jurídicos, pero sí permite ver la postura de cada grupo parlamentario y puede ser la punta de lanza para que los grupos independentistas frenen el plan del Gobierno para cerrar las centrales nucleares. En este sentido, además de la posición de Esquerra y Junts, también ha habido movimientos por parte de la patronal catalana Foment del Treball, que se ha desplazado incluso a Bruselas para pedir ayuda en Europa para paralizar el cierre de las nucleares.