El número dos de Justicia acusa al CGPJ de ser "verdaderos okupas" tras la declaración contra la amnistía

El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha calificado de "verdaderos okupas" a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en alusión a que el órgano de gobierno de los jueves está en funciones desde hace cinco años. Las declaraciones se producen después de que el Consejo celebrara un pleno extraordinario en el que aprobaron una declaración contundente y muy crítica con los planes del Gobierno de acordar la aprobación de una amnistía con los partidos independentistas con el fin de que apoyen con sus votos la investidura de Pedro Sánchez.

El número dos de Pilar Llop ha calificado a este órgano constitucional de "partido judicial" y considera que el contenido del texto contra el indulto general es "absurdo y desproporcionado" porque aún no se ha publicado la ley, ya que el acuerdo entre PSOE y Sumar con ERC y Junts está tardando más de lo que inicialmente se había previsto. "Son unos señores y señoras que tienen el mandato caducado hace cinco años, que son verdaderos okupas", ha aseverado.

El CGPJ dio luz verde a la declaración por nueve votos a favor, cinco en contra y uno en blanco, el del presidente en funciones del órgano, Vicente Guilarte. Precisamente esta mañana ha revelado las motivaciones para votar en este sentido. En la argumentación, destaca su defensa de los jueces y tribunales que han enjuiciado a los implicados en el "procés" y ha defendido la legitimidad del Consejo para pronunciarse, frente a las críticias, ha dicho, de los mismos que participan activamente en el bloqueo de su renovación.

Rodríguez ha calificado en estos términos al órgano de gobierno de los jueces durante una entrevista en Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press. En ella ha reprochado que teniendo el mandato caducado desde hace cinco años, se "permitan criticar una ley que todavía no existe, que no la conocen, porque no la conoce nadie, y ellos menos".

La respuesta del Consejo responde, según el secretario de Estado, a una "campaña de beligerancia" y aseguró que "lo que tienen que hacer por decencia profesional y democrática es irse. Debieran dimitir y facilitar la renovación" porque ellos "ya no representan al Poder Judicial".

También ha aludido a la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que también ha expresado públicamente su oposición a la aprobación de la amnistía, al lamentar que "alguna asociación de jueces haya criticado la aprobación de una ley orgánica por el Congreso de los Diputados, que dicen que es el fin de la democracia" y se ha preguntado "dónde está la imparcialidad" de estos jueces.